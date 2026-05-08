El director de "El Diablo Viste a la Moda 2" reveló que no descartan una tercera película + Seguir en









Más allá del elenco original, gran parte del equipo creativo de la película de 2006 regresó para la segunda parte.

¿Una tercera parte de "El Diablo Viste a la Moda"?

Después de 20 años y dos películas taquilleras, David Frankel, director de El Diablo Viste a la Moda 2, dejó la puerta abierta para una tercera película de la saga.

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“Dije: ‘Nunca más’, y aquí estamos”, le dijo Frankel al portal Variety. “Así que, desde luego, nunca volvería a decir: ‘Nunca más’”. No es que Frankel no estuviera dispuesto a hacer una secuela de la comedia de alta costura en teoría —al fin y al cabo, la película de 2006 recaudó u$s326 millones en taquilla—, pero para que otra película tuviera sentido, tenían que darse todas las circunstancias propicias, empezando por el regreso de Meryl Streep como Miranda.

El regreso del elenco y la producción original, una pieza fundamental “Annie Hathaway ofrece una analogía genial para describir la experiencia de hacer la película”, dice Frankel, citando a su protagonista femenina, que regresa junto a Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci. “Reuníamos a la banda para un nuevo álbum, salíamos de gira y tocábamos las canciones nuevas, pero el público también quiere escuchar los viejos éxitos. Así que se trata de intercalar los viejos éxitos con las nuevas canciones”.

Gran parte del equipo creativo de la película de 2006 regresó para afrontar este regreso, incluyendo a la guionista Aline Brosh McKenna, la productora Wendy Finerman, el director de fotografía Florian Ballhaus, la diseñadora de producción Jess Gonchor, el compositor Theodore Shapiro y la diseñadora de vestuario Molly Rogers (quien había sido asistente de la diseñadora de vestuario original Patricia Field).

El Diablo a la Moda 2 termina con una nota esperanzadora, con Miranda, Andy y Nigel llevando la revista de moda hacia el futuro; por ahora están a salvo, respaldados por la fortuna independiente de Sasha Barnes (Lucy Liu), pero el panorama editorial sigue siendo inestable. Tras su fallido golpe de estado, Emily está lista para la redención. Hay mucho terreno para planear una tercera entrega. Además, la película ha recaudado la asombrosa cifra de u$s233 millones en la taquilla mundial en las dos primeras semanas, lo que hace que una tercera película parezca aún más probable.