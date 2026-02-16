El adiós de Luciana Pedraza, la esposa argentina de Robert Duvall: "Para mí, lo era todo" + Seguir en









Luciana Pedraza confirmó la muerte de Robert Duvall y lo recordó con palabras cargadas de amor. El histórico protagonista de El Padrino murió a los 95 años y su entorno pidió privacidad.

Robert Duvall y Luciana Pedraza se conocieron en Buenos Aires y se casaron en 2005.

La muerte de Robert Duvall a los 95 años generó repercusión inmediata en la industria cinematográfica internacional. Sin embargo, fue el mensaje público de su esposa, la actriz y productora argentina Luciana Pedraza, el que más impacto causó entre sus seguidores.

Pedraza confirmó la noticia a través de sus redes sociales y compartió una despedida atravesada por la gratitud y el afecto. “Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo”, escribió, dejando ver el costado más íntimo del intérprete.

En otro tramo del mensaje, destacó la dimensión pública y privada del artista: “Para el mundo, fue un actor ganador del Oscar, un director, un narrador. Para mí, lo era todo”. Y agregó: “Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una comida exquisita y su capacidad para conquistar el corazón. En cada uno de sus muchos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la auténtica esencia humana que representaban”.

La actriz también agradeció las muestras de afecto y el respeto ante el dolor familiar: “Gracias por los años de apoyo que le brindaron a Bob y por brindarnos este tiempo y privacidad para celebrar los recuerdos que nos deja”.

Robert Duvall y Luciana Duval 2 (1) La argentina agradeció las muestras de cariño por el deceso del actor. Un encuentro inesperado en Buenos Aires La historia sentimental entre Robert Duvall y Luciana Pedraza comenzó de manera fortuita en la ciudad de Buenos Aires. Un cruce casual en la vía pública marcó el inicio de una relación que se extendería durante décadas.

Pedraza nació el 5 de enero de 1972 en Salta y creció en San Salvador de Jujuy. Tras mudarse a la capital, finalizó sus estudios e ingresó a la Universidad de Buenos Aires, donde se graduó como licenciada en Economía mientras comenzaba a trabajar en la organización de eventos. El actor se encontraba en el país por un rodaje cuando, según relató ella en distintas entrevistas, se acercó a una florería que estaba cerrada. Al continuar caminando, se toparon en la vereda y la conexión fue inmediata. Ella tenía 24 años; él, 65. Tiempo después, Pedraza lo invitó a la inauguración de un salón de tango que organizaba. Ese fue el primer paso formal de un vínculo que se desarrolló con bajo perfil y lejos de los escándalos mediáticos. La pareja contrajo matrimonio en 2005 y permaneció unida durante más de dos décadas.

