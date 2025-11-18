Las recordadas gemelas Kessler fallecieron por suicido asistido a los 89 años

Alice y Ellen Kessler alcanzaron la cima de su fama en las décadas de 1950 y 1960 principalmente en Europa.

Alice y Ellen Kessler , las gemelas alemanas que alcanzaron la fama en la década de 1950 como dúo de entretenimiento de variedades en gran parte de Europa, murieron a los 89 años mediante un suicidio asistido conjunto, informó este martes la organización defensora Sociedad Alemana para una Muerte Digna .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las gemelas eligieron la fecha de su muerte y fallecieron en presencia de un médico y un abogado, según informó la emisora pública bávara BR.

También expresaron su deseo de que sus cenizas fueran depositadas en la misma urna, junto a su madre Elsa y su perro Yello, contó Ellen Kessler al tabloide alemán Bild el año pasado.

Las hermanas ya habían organizado su herencia, decidiendo donar todos sus bienes a Médicos Sin Fronteras : "Ya no tenemos familiares, y si los tenemos no los conocemos. Los elegimos porque arriesgan la vida por los demás, ganaron el Nobel de la Paz y son serios", explicaron en distintas entrevistas recientes.

Con su cabello rubio y peinado, largas piernas y talento tanto para el canto como para el baile, las gemelas Kessler encarnaron la estética de la vedette de los años 50 y 60.

De niñas, asistieron a una escuela de ballet clásico antes de huir de Alemania Oriental en 1952 para dedicarse a la danza. Poco después, las gemelas comenzaron sus carreras en el Lido de París, un lugar conocido por sus espectáculos de cabaret, pero rápidamente trascendieron ese mundo.

gemelas kessler

Alice y Ellen Kessler alcanzaron la cima de su fama en las décadas de 1950 y 1960.

Representaron a Alemania en el Festival de Eurovisión de 1959, aparecieron varias veces en “The Ed Sullivan Show”, una vez fueron portada de la revista Life y se movieron en círculos poblados por las mayores estrellas de la época, como Fred Astaire, Frank Sinatra, Elvis Presley y Rock Hudson.

“The Ed Sullivan Show” publicó un homenaje a las gemelas Kessler en redes sociales, recordándolas como “estrellas deslumbrantes, verdaderas leyendas y hermanas cuya gracia, encanto y magia brillarán por siempre”.