La extraña relación entre Ariana Grande y Cynthia Erivo que preocupa a todos los fans de Wicked

Las premiadas actrices que protagonizan la adaptación del emblemático musical de Broadway están bajo la mira de los fans por su inusual vinculo.

Ariana Grande y Cynthia Erivo protagonizan "Wicked" y su relación preocupa a todos sus fans.

A tan sólo horas del estreno de " Wicked: por siempre ", que cerrará la historia de las brujas Glinda (Ariana Grande) y Elphaba (Cynthia Erivo), pertenecientes al universo de " El Mago de Oz ", las actrices están siendo virales en redes sociales por la particular relación que mantienen desde que se estrenó la primer película.

Si bien ambas llaman la atención por sus increíbles actuaciones, la manera en la que se comportan en público cuando están juntas deja mucho que hablar. Al principio la reacción del público era graciosa y simplemente creían que formaron una fuerte amistad en el set, pero con el paso del tiempo cada vez son más los fans preocupados por la dinámica de Grande y Erivo.

La relación de Erivo y Grande recibe muchas críticas desde la rueda de prensa de la primer entrega estrenada en noviembre del 2024. En cada entrevista que daban, ambas actrices terminaban llorando abrazadas , aunque las preguntas no fueran personales ni emotivas.

Pero todo dio un giro más oscuro en la rueda de prensa actual, donde ambas se ven mucho más dependientes una de la otra y hasta físicamente desmejoradas, al punto que los fans empezaron a preguntar en forma de broma: ¿Les daban de comer en el set?

Ya en redes sociales circulan muchos videos polémicos, como el de la situación que se dio en Singapur cuando un fan saltó sobre Ariana y Cynthia la defendió más rápido que los guardias:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SensaCineLATAM/status/1989001605975539752?s=20&partner=&hide_thread=false Cynthia Erivo salió en defensa de Ariana Grande después de que un fan corriera hacia ella durante la alfombra roja de 'Wicked' en Singapur.

cc: AriGrandeStats#CynthiaErivo #ArianaGrande #Wicked #WickedForGood pic.twitter.com/i5G8sLEqub — SensaCine Latinoamérica (@SensaCineLATAM) November 13, 2025

De todas formas, este no fue el único suceso y los usuarios de twitter ya armaron recopilaciones para que más gente vea lo que está pasando:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/horridibujos/status/1989606855207780697?s=20&partner=&hide_thread=false Que miedo



Y con lo que paso estos días me da unas vibras muy raras. pic.twitter.com/IYNTc8uohV — (@horridibujos) November 15, 2025

De qué se trata Wicked: por siempre, la secuela de la primera entrega

"Wicked: por siempre" toma lugar poco tiempo después del final de "Wicked", cuando la poderosa Elphaba decide no ceder ante los malvados planes del Mago de Oz, quien pretende quitarle el habla a los animales y mantenerlos esclavizados, y se escapa en su escoba.

Después de este suceso, Elphaba se vuelve una fugitiva y su imagen pública se ve dañada por las mentiras que difunde el mago, dejándola como la villana de una historia mal contada. De todas formas, ella no está dispuesta a dejarse vencer e idea un plan para detenerlo.

Esta historia ocurre en el mismo universo que "El Mago de Oz", por lo que cronológicamente la primer entrega toma lugar antes de la aparición de Dorothy, mientras que la segunda transcurre al mismo tiempo que la pequeña campesina recorre el camino amarillo para volver a su hogar.

Dónde se puede ver Wicked: por siempre

La secuela de "Wicked" se estrena hoy jueves 20 de noviembre en todos los cines de Argentina, mientras que en Estados Unidos se estrena mañana, viernes 21 de noviembre en cines. Debido a esto, la película no se va a poder ver en ninguna plataforma hasta que termine su ciclo.

De todas formas, la primer entrega si está disponible para ver desde casa, en la plataforma de HBO Max. Si todavía no la viste, o necesitas refrescar la memoria para ver la secuela, es tu oportunidad.