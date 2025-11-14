Chadwick Boseman recibirá una estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood

La aclamada estrella de "Black Panther" falleció en agosto de 2020 a la edad de 43 años después de una batalla de cuatro años contra el cáncer de colon, enfermedad que no había revelado al público.

Chadwick Boseman será homenajeado con una estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood la próxima semana.

La aclamada estrella de Black Panther falleció en agosto de 2020 a la edad de 43 años después de una batalla de cuatro años contra el cáncer de colon, enfermedad que no había revelado al público.

Además de interpretar a T'Challa en una serie de películas del Universo Cinematográfico de Marvel, incluyendo Capitán América: Civil War y Avengers: Endgame , Boseman fue aclamado por su trabajo dramático en películas como Da 5 Bloods de Spike Lee , la película biográfica de James Brown Get On Up y su última película Ma Rainey's Black Bottom , por la que fue nominado póstumamente al Oscar.

Ahora se ha anunciado que Boseman recibirá una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el próximo jueves (20 de noviembre), y su viuda, Simone Ledward-Boseman , aceptará el premio en su nombre.

El director de Sinners , Ryan Coogler , quien lo dirigió en Black Panther y le dedicó la secuela Black Panther: Wakanda Forever en 2022, también hablará en la ceremonia, al igual que Viola Davis , quien coprotagonizó con él Ma Rainey's Black Bottom.

La productora del Paseo de la Fama, Ana Martínez, ha declarado: “La Cámara de Comercio de Hollywood se siente profundamente honrada de celebrar el extraordinario legado de Chadwick Boseman con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Sus poderosas interpretaciones y su impacto perdurable tanto dentro como fuera de la pantalla continúan inspirando a generaciones de todo el mundo”.

A principios de este año, Davis habló sobre su experiencia trabajando con Boseman y admitió que malinterpretó el trato que él recibió en el set. "Una parte de mí era un poco crítica: ¿por qué necesita todo eso?", recordó. "No sabía que lo hacían porque se estaba muriendo".

En octubre pasado, Lupita Nyong'o, coprotagonista de Boseman en Black Panther, se emocionó al hablar de la pérdida de su amigo durante su participación en el Festival de Cine de Londres. "El dolor es simplemente amor sin un lugar donde expresarlo", dijo. "No huyo de las lágrimas ni del dolor. Simplemente se vive con ello. Esa experiencia siempre estará presente".