Brendan Fraser confirmó que volverá para una nueva película de "La Momia"

El actor anunció que retomará su papel más icónico tras dos décadas en un proyecto que reúne otra vez a figuras clave de la saga.

La expectativa por el regreso de La Momia volvió a crecer. Y es que el actor Brendan Fraser anunció que volverá a interpretar a Rick O’Connell, el aventurero que marcó a toda una generación y que lo consolidó como figura del cine de acción de finales de los 90. Su regreso se da en un momento particular porque está atravesando una nueva etapa de reconocimiento público y profesional tras su premiación por The Whale.

El anuncio, replicado en redes y medios internacionales, tuvo un peso emocional evidente. Fraser expresó con claridad que tenía ganas de retomar el personaje con quien siempre dijo tener una "relación cercana". De hecho, su frase “he estado esperando esta llamada durante 20 años” se convirtió rápidamente en tendencia en X.

El vínculo de Fraser con O’Connell es uno de los más fuertes de su carrera. La trilogía original marcó una época no sólo en el cine de aventuras, sino también en su carrera como actor.

Fraser ya había deslizado años atrás que no descartaba volver, pero su tono ahora es diferente porque hay certeza y hay ganas .

Aunque la producción todavía no revela cómo será la historia, el equipo trabaja con la idea de respetar el espíritu original . El propio Fraser insinuó que su intención es recuperar ese clima aventurero que hacía que la saga funcionara sin fórmulas sobrecargadas ni pretensiones desmedidas.

Embed - The Mummy Official Trailer #1 - Brendan Fraser Movie (1999) HD

El reencuentro del elenco original de La Momia

Una de las grandes incógnitas es el regreso de Rachel Weisz, quien dio vida a Evelyn Carnahan. Si bien no hay confirmación formal, fuentes cercanas al proyecto aseguran que la producción mantiene conversaciones activas para sumar al elenco original.

Arnold Vosloo, quien interpretó al recordado Imhotep, también aparece en el radar del proyecto. Su posible vuelta entusiasma a los fans porque el villano se volvió una figura icónica de principios de los 2000.

Brendan Fraser Rachel Weisz La Momia

Cuánto recaudó la saga de La Momia

La saga completa de La Momia superó los 1.415 millones de dólares en taquilla global. Esa cifra contempla distintas etapas y enfoques dentro de la franquicia, desde el éxito clásico de 1999 hasta los intentos más recientes por revitalizar el universo del personaje.

La película original, La Momia (1999), recaudó alrededor de 418 millones de dólares, un número que en su momento sorprendió a la industria y que consolidó la producción como uno de los fenómenos de aventura y fantasía más importantes de su época.

La momia Tom Cruise.jpg

En 2017, la saga tuvo un relanzamiento encabezado por Tom Cruise. Esa entrega alcanzó aproximadamente 410 millones de dólares a nivel mundial. Si bien no logró el impacto cultural del film protagonizado por Fraser, aportó una porción relevante al total de la franquicia y alimentó el debate sobre cómo continuar la historia.