Netflix acaba de estrenar una serie super melosa que está fascinando a todos los fans del romance

La nueva ficción ambientada en Estambul retrata un vínculo intenso atravesado por el deseo y las reglas sociales.

La serie acaba de estrenarse en Netflix y ya arrasa en el catálogo. Gentileza - Netflix

El catálogo de Netflix estrenó una novedosa producción turca que ya es furor entre los fanáticos de las historias amorosas llenas de intensidad y pasión. La propuesta mezcla elementos como el amor, obsesión y los recuerdos en una Estambul de otra época.

La ficción llegó el pasado 13 de febrero a la plataforma y cuenta con nueve episodios. Está basada en la novela del escritor y premio Nobel Orhan Pamuk, un autor muy reconocido por sus historias atravesadas tanto por la identidad, como por la memoria.

El Museo de la Inocencia Gentileza - Mix Vale ¿De qué se trata "El museo de la inocencia"? El museo de la inocencia se ambienta en la Estambul de los 70. Ahí aparece Kemal, un joven perteneciente a una familia acomodada que tiene una relación con Sibel. Su vida parece encaminarse hacia un futuro casamiento hasta que conoce a Füsun, una chica más joven que despierta en él una atracción inesperada.

Ese encuentro cambia todos sus planes y lo obsesiona por años. La serie combina un drama psicológico con una historia sumamente romántica. A lo largo de los capítulos, la historia muestra cómo las decisiones de sus personajes pueden alterar completamente el destino y cómo las normas sociales los inhiben. A pesar de la adversidad, el protagonista intenta preservar ese amor prohibido a toda costa.

Tráiler de "El museo de la inocencia" Embed - The Museum of Innocence | Official Trailer | Netflix Reparto de "El museo de la inocencia" El elenco está compuesto por:

Selahattin Paal como Kemal

Eylül Lize Kandemir como Füsun

Oya Unustas

Tilbe Saran

Bülent Emin Yarar

Gülçin Kültür ahin

Ercan Kesal

Hasan Erdem Yldrm

Zeynep Dinsel

Tolga skit

Onur Ünsal La serie se estrenó el 13 de febrero en la plataforma y ya se encuentra entre las más vistas.

