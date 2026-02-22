El catálogo de Netflix estrenó una novedosa producción turca que ya es furor entre los fanáticos de las historias amorosas llenas de intensidad y pasión. La propuesta mezcla elementos como el amor, obsesión y los recuerdos en una Estambul de otra época.
Netflix acaba de estrenar una serie super melosa que está fascinando a todos los fans del romance
La nueva ficción ambientada en Estambul retrata un vínculo intenso atravesado por el deseo y las reglas sociales.
-
Amazon Prime Video estrena 56 days, un thriller protagonizado por Dove Cameron
-
¿Merece la pena? Netflix ya tiene disponible la película más polémica de la saga "Alien"
La ficción llegó el pasado 13 de febrero a la plataforma y cuenta con nueve episodios. Está basada en la novela del escritor y premio Nobel Orhan Pamuk, un autor muy reconocido por sus historias atravesadas tanto por la identidad, como por la memoria.
¿De qué se trata "El museo de la inocencia"?
El museo de la inocencia se ambienta en la Estambul de los 70. Ahí aparece Kemal, un joven perteneciente a una familia acomodada que tiene una relación con Sibel. Su vida parece encaminarse hacia un futuro casamiento hasta que conoce a Füsun, una chica más joven que despierta en él una atracción inesperada.
Ese encuentro cambia todos sus planes y lo obsesiona por años. La serie combina un drama psicológico con una historia sumamente romántica. A lo largo de los capítulos, la historia muestra cómo las decisiones de sus personajes pueden alterar completamente el destino y cómo las normas sociales los inhiben. A pesar de la adversidad, el protagonista intenta preservar ese amor prohibido a toda costa.
Tráiler de "El museo de la inocencia"
Reparto de "El museo de la inocencia"
El elenco está compuesto por:
- Selahattin Paal como Kemal
- Eylül Lize Kandemir como Füsun
- Oya Unustas
- Tilbe Saran
- Bülent Emin Yarar
- Gülçin Kültür ahin
- Ercan Kesal
- Hasan Erdem Yldrm
- Zeynep Dinsel
- Tolga skit
- Onur Ünsal
La serie se estrenó el 13 de febrero en la plataforma y ya se encuentra entre las más vistas.
Dejá tu comentario