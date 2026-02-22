"The Moment" de Charli XCX: la presión y el alto costo de capitalizar a una estrella pop

La cantante británica se sumerge en el universo del cine para retratar el fenómeno BRAT, su sexto álbum de estudio. Con algunas funciones especiales, ya se encuentra disponible en algunos cines de Argentina.

En este falso (o verdadero) documental, Charli XCX le quita el glam a la fama con humor y sarcasmo.

“ Hice sola el álbum más honesto de mi vida en mi habitación y a nadie le importó una mierda, y ahora que es una 'marca', todo el mundo necesita un pedazo de mí ", dice una Charli XCX , agotada y colapsada, en medio de “ The Moment ”, el mockumentary satírico de la cantante, producido por A24 y dirigido por Aidan Zamiri.

¿ Qué queda de los artistas una vez que la industria quiere capitalizar y exprimir todo su arte ? El 7 de junio de 2024, una tapa de disco con un particular verde y la palabra ' brat' escrita sencillamente en el centro, salió al mundo y revolucionó una era cultural: todo el mundo hablaba del fenómeno BRAT .

Charli XCX , la compositora y cantante británica referente del hyper pop y pop electrónico , experimenta con gracia y sarcasmo el precio de alcanzar la celebridad y tener que cargar con todo lo que conlleva. La fama no es todo brillos, existe lugar para la oscuridad .

La cantante lanzó su álbum y se prepara para el comienzo de su gira, que sufre la presión extrema de lograr superar expectativas y de convertirse en un asegurado éxito, por haber dominado los charts y la viralización. Entre el caos, el cansancio y la confusión, las cámaras siguen a una Charli que debe lidiar con tres claves : el delicado acuerdo con un banco para una tarjeta promocional, la fidelidad de su estética para la filmación en streaming de su primer show, y la idealizada imagen que los fanáticos y el mundo construyeron sobre ella.

Culpa, hipocresía y ahogo. El mundo habla de BRAT como un hit que emergió de la noche a la mañana , pero Charli sabe que es consecuencia de su constante lucha por hacerse ver en una industria que bloquea y exige . Si bien el film es ficción, se sumerge en hechos verdaderos de la trayectoria de la cantante. Charli se burla de su pasado, presente y futuro.

A diferencia de lo que varios fanáticos esperaban, la película no cuenta con muchas escenas performativas o de canciones, y se destaca por las características luces estroboscópicas -luces intensas, rápidas y pulsantes- simulando una fiesta, la aparición de figuras como Kylie Jenner y Rachel Sennott, el soundtrack a puro BRAT, y cámaras siguiendo el día a día de la británica. Hay una cosa que los 103 minutos de filmación dejan bien en claro: ella es una estrella pop disruptiva que no busca agradar al mainstream, sino fortalecer su identidad festiva, poderosa, oscura y magnética.

“The Moment” ya se estrenó en algunos cines de Argentina este 19 de febrero. Bien al estilo sorpresivo de la cantante, hubo funciones especiales y pre estreno -que comenzaron este miércoles 18. La distribuidora local Imagem Films Argentina realizó en la función inaugural regalos especiales (remeras, entradas de fiestas, entre otras cosas) de Charli XCX.

¿Qué es BRAT? Las claves del fenómeno de Charli XCX

Los sucesos de fama en la cultura pop siempre resultan ser un combo de cosas. BRAT, el sexto álbum de estudio de la cantante, no es una definición, es un estilo de vida. Su término hace referencia a alguien rebelde, seguro de sí mismo, con alma de fiesta y una vida descontracturada fuera de la norma.

Charli XCX está en la escena musical desde hace casi dos décadas. En 2012 su nombre explotó con el hit “I Love It”, junto a Icona Pop, dos años después lanzó “Fancy” con Iggy Azalea y la reconocida “Boom Clap”, parte del soundtrack de la película “Bajo La Misma Estrella”. Desde esa base, la británica construyó y definió fielmente su nicho en el universo pop, marcado por sonidos electrónicos y sintéticos.

Con cinco álbumes de estudio por delante, su verdadero reconocimiento explotó al ritmo de BRAT y de todo lo capitalizable que se despegó de ese fenómeno. Su sensación en el cine se expandió además con el soundtrack que realizó este año para la película “Wuthering Heights”. Que los artistas cobren masividad repentinamente no apunta a un éxito vacío y sorpresivo, sino a la continua insistencia por hacerse notar y valer. ¿Qué desató el fenómeno BRAT?

Tendencia estética y visual : el color verde, junto a la tipografía, comenzaron a dominar las redes sociales. El característico outfit de short negro, top blanco, botas altas, lentes oscuros y un largo pelo negro, comenzó a replicarse en fiestas y como estilo urbano.

: el color verde, junto a la tipografía, comenzaron a dominar las redes sociales. El característico outfit de short negro, top blanco, botas altas, lentes oscuros y un largo pelo negro, comenzó a replicarse en fiestas y como estilo urbano. Actitud y personalidad : el término “ brat ” se popularizó, especialmente en la Gen Z, para comenzar a describir personas o cosas, ¿sos o no sos brat? Tal fue la popularidad, que trascendió hasta como recurso de campaña de Kamala Harris en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024.

: el término “ ” se popularizó, especialmente en la Gen Z, para comenzar a describir personas o cosas, ¿sos o no sos brat? Tal fue la popularidad, que trascendió hasta como en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024. Éxito comercial : el álbum debutó N1 en Reino Unido , Australia e Irlanda , y alcanzó el puesto N3 en las listas Billboard 200 de Estados Unidos , consagrándose como el debut más alto en su carrera.

: el álbum debutó en , e , y alcanzó el puesto en las listas , consagrándose como el debut más alto en su carrera. Palabra del año : en 2024, el diccionario britanico Collins Dictionary eligió BRAT como la Palabra del Año . En la era de la masividad, logró imponer una cultura.

: en 2024, el eligió como la . En la era de la masividad, logró imponer una cultura. Millones de oyentes: el álbum, junto a sus diversas ediciones y remixes, acumula aproximadamente más de 1.7 mil millones de reproducciones en plataformas de streaming.

“The Moment” es la muerte declarada de BRAT. Es difícil dejar ir un concepto que cumplió el sueño de cualquier artista: ser deseado, buscado y haber impactado un momento musical en la cultura pop. "Siempre supimos que de todos modos teníamos que matarlo. Es mejor que sea yo quien lo haga antes de que se convierta en un fantasma de sí mismo en un comercial de algo que odio", dijo Charli XCX en la película y con eso, renació.

