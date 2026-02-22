India posterga la misión comercial a EEUU tras el fallo que anuló los aranceles de Donald Trump + Seguir en









India decidió aplazar el viaje previsto a Washington ante la incertidumbre generada por la decisión de la Corte Suprema y el arancel temporal del 15% anunciado por la Casa Blanca.

Se suspende la negociación entre India y EEUU hasta que haya más claridad de la política comercial.

El Gobierno de la India decidió postergar el envío de una delegación comercial a Washington que tenía previsto viajar esta semana, en medio de la incertidumbre generada por la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump.

Según informó una fuente del Ministerio de Comercio indio, la medida se adoptó tras conversaciones entre funcionarios de ambos países y, por el momento, no hay una nueva fecha definida para la visita. El principal motivo del aplazamiento es la falta de claridad sobre el esquema arancelario tras el fallo judicial y los anuncios posteriores de la Casa Blanca.

La decisión del máximo tribunal estadounidense dejó sin efecto los aranceles previos, lo que llevó a Trump a disponer el sábado un arancel temporal del 15% —el máximo permitido por la legislación vigente— sobre importaciones procedentes de todos los países. Este escenario alteró el marco de negociación que venían construyendo ambas administraciones.

La delegación india tenía previsto avanzar en la etapa final de un acuerdo comercial provisional. El entendimiento contemplaba que Washington redujera los aranceles punitivos del 25% aplicados a determinadas exportaciones indias vinculadas a las compras de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi.

china eeuu guerra comercial aranceles La guerra por aranceles sumó un nuevo capítulo con la decisión de la Corte Suprema Depositphotos Los detalles de la negociación entre India y EEUU De acuerdo con lo negociado, los aranceles sobre productos indios se reducirían al 18%, mientras que la India se comprometía a adquirir bienes estadounidenses por unos u$s500.000 millones en un plazo de cinco años, incluyendo suministros energéticos, aeronaves y repuestos, metales preciosos y productos tecnológicos.

En el plano interno, el opositor Congreso Nacional Indio había reclamado la suspensión del acuerdo provisional y pidió su renegociación. También cuestionó la decisión del primer ministro Narendra Modi de emitir una declaración conjunta antes de que se conociera la sentencia del tribunal estadounidense. El sábado, el Ministerio de Comercio indio señaló que estaba evaluando el alcance del fallo judicial y las medidas adoptadas posteriormente por Estados Unidos. La semana anterior, el ministro de Comercio, Piyush Goyal, había señalado que el pacto provisional podría entrar en vigor en abril, siempre que las cuestiones pendientes se resolvieran durante la visita oficial ahora suspendida.