Netflix anunció la fecha de la edición 2025 de su evento global "Tudum"

'STRANGER THINGS', 'MERLINA', 'ONE PIECE', 'EL JUEGO DEL CALAMAR', 'HAPPY GILMORE 2', 'FRANKENSTEIN', 'Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out'… y eso es solo el inicio #TUDUM 2025 llega con las estrellas más grandes del mundo y tú tienes pase directo

31 de mayo

31 de mayo

Algunas de esas estrellas provendrán de Emily in Paris, Frankenstein, Happy Gilmore 2, Love is Blind, One Piece, Outer Banks, The Rip, Squid Game, Stranger Things, America's Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders, The Life List, Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, Wednesday y la WWE, dijo Netflix, así como otros de series, películas y franquicias adicionales que aún no se han anunciado.