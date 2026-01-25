Netflix estrena "El cautivo", el filme de Amenábar que retrata el episodio más desconocido de Miguel Cervantes + Seguir en









La nueva película de la plataforma de streaming que retrata una parte de la vida del famoso autor de Don Quijote de la Mancha.

"El Cautivo": la nueva película dirigida por Amenábar, de la plataforma de streaming Netflix

La plataforma Netflix incorpora a su catálogo "El cautivo", la nueva película de Alejandro Amenábar que explora un capítulo poco conocido de la vida de Miguel de Cervantes. Este filme, producido como una coproducción hispano-italiana, recrea el cautiverio del autor en Argel durante el año 1575, donde su ingenio y su pasión por contar historias se convierten en su principal herramienta para sobrevivir y planear un escape.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El rodaje se llevó a cabo en localizaciones históricas como el Castillo de Santa Pola, el Alcázar de Sevilla y el Castillo de Marchenilla, además de escenarios naturales en Alicante y Valencia. Para garantizar la fidelidad histórica, Amenábar contó con el asesoramiento del cervantista José Manuel Lucía Megías, quien calificó la película como una recreación "majestuosa" de este período en la vida del escritor.

el cautivo netflixx De qué trata El cautivo La trama sigue a un joven Miguel de Cervantes, quien, tras ser capturado por corsarios berberiscos, se encuentra prisionero en Argel. En esta situación límite, el futuro autor de Don Quijote de la Mancha utiliza su habilidad para narrar historias como estrategia para sobrevivir y ganar el favor de sus captores, mientras planea un arriesgado escape.

La película aborda relaciones personales de Cervantes que han generado debate, como su vínculo con Hasán Bajá, pero Amenábar defiende que estas representaciones se basan en escritos históricos y en el contexto cultural de la época. El filme tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) el 7 de septiembre de 2025 y recaudó más de 6 millones de euros en España.

Trailer de “El cautivo” Embed - El Cautivo | Tráiler Oficial | Netflix España Reparto de "El cautivo" El elenco principal incluye a:

Julio Peña Fernández (Miguel de Cervantes)

Alessandro Borghi

Miguel Rellán (Antonio de Sosa)

Fernando Tejero (Juan Blanco de Paz)

José Manuel Poga (Diego Castañeda)

Luis Callejo (Dorador)

Albert Salazar (Beltrán)

César Sarachu (Fray Juan Gil)

Luna Berroa (Zoraida)

Roberto Álamo (Alonso)

Jorge Asín

Temas Streaming

Cervantes

Netflix