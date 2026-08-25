La millonaria diferencia entre los estadios de Sudamérica y Europa: San Siro costará u$s2.500 millones

Mientras en Latinoamérica Flamengo levantará la cancha más grande de la región con un costo de u$s580 millones, para la reconstrucción de la casa del Inter y del Milan se gastarán más de u$s2.500 millones.

El mítico estadio San Siro, la casa del Inter y del Milan, será demolido y reconstruido por un valor de más de u$s2.500 millones.

Las diferencias de valores que se manejan en el fútbol europeo con respecto al de Sudamérica son siderales. No solo en lo referente a las transferencias de jugadores, sino también a las remodelaciones y construcciones de los estadios.

Mientras la inversión para la remodelación del estadio de River se estima en alrededor de u$s145 millones , y la ampliación de la Bombonera ronda los u$s100 millones , en Brasil Flamengo proyecta construir su propio estadio —el club actualmente no cuenta con cancha propia— con una inversión estimada en u$s580 millones . La megaobra convertiría al nuevo escenario en el estadio más grande de Sudamérica .

Latinoamérica está avanzando en las construcciones de estadios de fútbol y cada vez tratan de asemejarse más al estilo europeo y asiático. Sin embargo, si se compara con las inversiones que hacen los clubes europeos para modernizar o levantar nuevos estadios, estas cifras resultan insignificantes.

Sin ir más lejos, se conoció que el futuro del Estadio San Siro, la casa del Inter y del Milan, podría valer más de u$s2.500 millones una vez terminadas las obras. Es decir, invertirán casi 17 veces más que en el Estadio Monumental, 24 veces y media más que en la cancha de Boca y poco más de 4 veces más que el nuevo escenario de Flamengo.

Esta cifra que se maneja para el San Siro es incluso superior a la invertida por el Real Madrid (u$s1.572 millones) o a la remodelación del Spotify Camp Nou y el proyecto global del Espai Barça del Barcelona, que tiene un costo inicial de u$s1.700 millones, aunque las previsiones apuntan a que el coste total podría elevarse hasta alcanzar o superar los u$s2.300 millones.

Con su inauguración prevista para 2032, la arena está valorada en u$s2.510 millones, según Il Corriere della Sera, y representa, con diferencia, el componente más importante de todo el proyecto.

La operación no incluye solamente la construcción del campo, sino también el desarrollo de oficinas, hoteles, locales comerciales y otros espacios auxiliares en el solar que actualmente ocupa el Guiseppe Meazza. En total, la nueva construcción prevista abarca, aproximadamente, 162.000 metros cuadrados. De estos, 64.000 metros cuadrados, o aproximadamente el 39% del total, se destinarán al estadio, mientras que los 98.000 metros cuadrados restantes se utilizarán para otras funciones contempladas en el proyecto, como alojamiento, oficinas y locales comerciales.

How the construction of the new San Siro and part-demolition of the old one will (roughly) look



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En cuanto a la inversión, la construcción del estadio y sus cimientos supondrán un coste de unos u$s926 millones. A dicha cifra se sumarán, aproximadamente, u$s141 millones para los aparcamientos y las estructuras subterráneas, además de otros u$s201 millones de euros para los espacios destinados a comercios y hostelería.

Un aspecto importante es la demolición y eliminación de las estructuras existentes, actividades relacionadas, principalmente, con la transformación de la actual Meazza, para la que se estima un coste de u$s135 millones. Por otra parte, entre los intereses del capital necesario para financiar la construcción y los costos de las garantías requeridas para las distintas fases del proyecto, ambos clubes estiman un desembolso cercano a los u$s446 millones.

Por lo que, sumando todos los gastos, el proyecto podría implicar un costo total aproximado de u$s2.685 millones. El valor final atribuido a la totalidad de la operación de planificación urbana alcanzaría los u$s2.918 millones de euros, dejando un superávit de u$s310 millones. De hecho, se prevé que parte del valor final provenga del componente inmobiliario fuera del estadio.

Según estimaciones del informe llamado Informe de Viabilidad Económica, presentado por ambos clubes al Ayuntamiento de Milán, los edificios destinados a oficinas, hoteles y actividades comerciales podrían alcanzar un valor de mercado total de alrededor de u$s488 millones.