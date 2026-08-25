Empleados de Comercio: cuánto cobrarán en septiembre con el aumento

Los trabajadores mercantiles percibirán en septiembre los salarios correspondientes a agosto, que incluyen el segundo tramo del incremento del 1,9%. Además, se liquidará la última cuota de la asignación extraordinaria acordada por FAECyS.

Los salarios de septiembre incluirán el segundo tramo de la actualización paritaria y la última cuota del bono extraordinario.

Los empleados de Comercio cobrarán en septiembre de 2026 los salarios correspondientes a agosto, que incluyen el segundo tramo del aumento del 1,9% acordado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las principales cámaras empresarias.

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El entendimiento firmado con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA) estableció un incremento total del 5,7% para el trimestre julio-septiembre , distribuido en tres subas del 1,9%.

Además, con la liquidación de agosto los trabajadores recibirán la segunda y última cuota de $25.000 de la "Asignación Extraordinaria por Única Vez – Revisión 2026".

Los salarios que se pagan durante septiembre corresponden a la escala de agosto. A los básicos actualizados se agregan $120.000 en conceptos no remunerativos provenientes del acuerdo anterior y los $25.000 de la última cuota extraordinaria .

La suma de $120.000 está compuesta por un incremento no remunerativo de $100.000 y otros $20.000 de recomposición no remunerativa .

Los valores no incluyen antigüedad, presentismo ni otros adicionales particulares que puedan corresponder según la situación de cada empleado.

Empleados de Comercio: las escalas que se cobran en septiembre

Maestranza

Maestranza A: básico de $1.160.461 . Con los $120.000 no remunerativos y el bono de $25.000, el total alcanza los $1.305.461 .

. Con los $120.000 no remunerativos y el bono de $25.000, el total alcanza los . Maestranza B: básico de $1.163.793 . Total: $1.308.793 .

. Total: . Maestranza C: básico de $1.175.464. Total: $1.320.464.

Administrativos

Administrativo A: básico de $1.172.965 . Total: $1.317.965 .

. Total: . Administrativo B: básico de $1.177.971 . Total: $1.322.971 .

. Total: . Administrativo C: básico de $1.182.970 . Total: $1.327.970 .

. Total: . Administrativo D: básico de $1.197.978 . Total: $1.342.978 .

. Total: . Administrativo E: básico de $1.210.482 . Total: $1.355.482 .

. Total: . Administrativo F: básico de $1.228.824. Total: $1.373.824.

Auxiliares especializados

Auxiliar especializado A: básico de $1.187.140 . Total: $1.332.140 .

. Total: . Auxiliar especializado B: básico de $1.202.145. Total: $1.347.145.

Cajeros

Cajero A: básico de $1.177.132 . Total: $1.322.132 .

. Total: . Cajero B: básico de $1.182.970 . Total: $1.327.970 .

. Total: . Cajero C: básico de $1.190.474. Total: $1.335.474.

Personal auxiliar

Personal Auxiliar A: básico de $1.177.132 . Total: $1.322.132 .

. Total: . Personal Auxiliar B: básico de $1.185.469 . Total: $1.330.469 .

. Total: . Personal Auxiliar C: básico de $1.212.983. Total: $1.357.983.

Vendedores

Vendedor A: básico de $1.177.132 . Total: $1.322.132 .

. Total: . Vendedor B: básico de $1.202.148 . Total: $1.347.148 .

. Total: . Vendedor C: básico de $1.210.482 . Total: $1.355.482 .

. Total: . Vendedor D: básico de $1.228.824. Total: $1.373.824.

Bono para Empleados de Comercio: qué pasa en septiembre

El acuerdo paritario contempló una asignación extraordinaria de $50.000, dividida en dos cuotas iguales de $25.000.

La primera correspondió a los salarios de julio y la segunda a los de agosto. Por eso, el pago que los trabajadores reciben en septiembre incluye los últimos $25.000 previstos en el entendimiento.

En cambio, la escala correspondiente al salario devengado específicamente durante septiembre ya no contempla esta asignación extraordinaria.

Cómo seguirá la paritaria de Comercio

El acuerdo establece todavía un tercer incremento del 1,9% para septiembre, que se verá reflejado en la liquidación correspondiente a ese mes.

La suma no remunerativa de $120.000 continuará vigente, mientras que su incorporación gradual a los básicos comenzará en diciembre de 2026, mediante cuotas mensuales de $20.000 hasta mayo de 2027.