Netflix pone fecha al final de Outer Banks: cuándo se estrena la temporada que cerrará la historia de los Pogues

La exitosa ficción de aventura se despide con una última entrega, que promete finalizar la trama tras los impactantes hechos de la temporada anterior.

Netflix confirmó que el desenlace de Outer Banks llegará el 20 de agosto con diez episodios y una historia que retoma el final de la cuarta temporada.

Después de seis años de convertirse en una de las series más exitosas de Netflix , Outer Banks ya tiene fecha para su despedida definitiva. La plataforma confirmó que la quinta y última temporada se estrenará el 20 de agosto de 2026 en todo el mundo y pondrá fin a la historia creada por Jonas Pate, Josh Pate y Shannon Burke , que nació en 2020 y logró mantenerse durante cuatro temporadas entre los títulos más vistos del servicio de streaming.

A diferencia de la cuarta entrega, que fue dividida en dos partes, esta vez Netflix lanzará los 10 episodios de la temporada final el mismo día . El anuncio llegó acompañado por un teaser oficial y las primeras imágenes de la nueva temporada, donde se anticipa un cierre mucho más oscuro que los anteriores . La historia retoma inmediatamente los acontecimientos ocurridos al final de la cuarta temporada, uno de los episodios más comentados por los seguidores de la serie.

La última entrega comenzará pocos minutos después del desenlace de la cuarta temporada . Los Pogues atraviesan su momento más difícil luego de la muerte de JJ en Marruecos y todavía permanecen lejos de su hogar, sin el control de la Blue Crown y rodeados por nuevos enemigos que buscan impedir su regreso.

Netflix adelantó que el principal motor de la historia será la búsqueda de justicia por la muerte de JJ. John B, Sarah, Kiara, Pope y Cleo deberán reorganizarse para enfrentar a Chandler Groff, Dalia y los Corsarios, mientras los Kooks continúan representando una amenaza para el grupo.

El conflicto obligará a los protagonistas a tomar decisiones que modificarán definitivamente sus relaciones . Incluso Rafe volverá a tener un papel importante dentro de la historia y terminará formando una alianza inesperada con los Pogues para enfrentar un enemigo común.

Los creadores de la serie explicaron que desde el comienzo tenían pensado que la historia se desarrollara a lo largo de cinco temporadas. Según señalaron al anunciar la renovación definitiva, este último capítulo permitirá cerrar el recorrido de los personajes de la forma en que siempre imaginaron.

Junto con el anuncio de la fecha de estreno, Netflix publicó el primer adelanto oficial de la quinta temporada. El tráiler oficial completo estará disponible en las semanas previas al lanzamiento del 20 de agosto.

Tráiler de la quinta temporada de Outer Banks

Reparto de la quinta temporada de Outer Banks

Chase Stokes

Madelyn Cline

Madison Bailey

Jonathan Daviss

Carlacia Grant

Drew Starkey

Austin North

Fiona Palomo

J. Anthony Crane

Cullen Moss

Julia Antonelli

Brianna Brown

E. Roger Mitchell

Pollyanna McIntosh

Una de las franquicias juveniles más importantes de Netflix

Con cinco temporadas, Outer Banks logró consolidarse como una de las franquicias más relevantes de Netflix. Desde su estreno en abril de 2020, la serie combinó aventura, misterio, romance y acción en una historia que mantuvo un fuerte seguimiento entre el público internacional y se ubicó en reiteradas oportunidades entre los contenidos más vistos de la plataforma.

El estreno del 20 de agosto marca el cierre definitivo de ese recorrido. Después de años de búsquedas, traiciones y tesoros, los Pogues afrontarán su última aventura.