Tiene solo 6 capítulos y es pura adrenalina: la intensa serie de acción que llegó a Netflix + Agregar ámbito en









Una ficción europea llegó a la plataforma con una misión impactante, un operativo especial y un protagonista que se enfrenta a su mayor desafío.

La serie de acción llegó a la plataforma para romperla. Gentileza - Netflix

La plataforma de Netflix acaba de incorporar una ficción francesa llena de acción y una historia en la que una amenaza pone en riesgo a toda una unidad de élite. La serie se estrenó hace poco y ya se encuentra entre las novedades más aclamadas por los fanáticos del género.

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Con tan solo 6 capítulos, la propuesta mantiene al espectador al borde del asiento de principio a fin. Cada episodio suma nuevos obstáculos para el grupo especial, mientras que el protagonista debe enfrentarse a un enemigo que conoce demasiado sobre su pasado y se anticipa a todos sus movimientos.

La serie francesa promete mantenerte al borde del asiento de principio a fin. Gentileza - Netflix De qué trata GIGN: Unidad de élite "GIGN: Unidad de élite" sigue la historia de David, un comandante experimentado del Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional (GIGN), una de las fuerzas especiales más reconocidas de Francia. Después de dedicarle una gran parte de su vida al servicio, el oficial está listo para retirarse y empezar una etapa lejos de las misiones de alto riesgo.

De todas formas, esos planes cambian cuando un ataque sin precedentes golpea a la unidad. La gravedad de la situación obliga a David a volver al frente para liderar una operación con el objetivo de detener a un adversario dispuesto a provocar una tragedia gigante. El responsable de los atentados consiguió acceso a explosivos militares robados y organiza una ofensiva que amenaza tanto al GIGN como a miles de civiles.

A medida que avanza la investigación, el equipo descubre que la campaña del criminal es más personal de lo que pensaban, ya que pretende obligar a David a revivir episodios de su pasado que permanecieron ocultos durante años. Con la dirección de Julien Leclercq y el protagonismo de Tomer Sisley, la serie despertó interés entre quienes buscan un buen thriller policial.

Netflix: tráiler de GIGN: Unidad de élite Netflix: elenco de GIGN: Unidad de élite Tomer Sisley

Guillaume Gouix

Tristan Zanchi

Thierry Neuvic

Judith El Zein

Grégori Derangère

Kévin Azaïs

Marley Duboscq

Nelly Lawson

Leanna Chea

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