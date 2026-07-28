El drama emotivo de Netflix que te hará reflexionar: una película sobre la identidad y las decisiones + Agregar ámbito en









Una producción indonesia pone el foco en los vínculos familiares, la salud mental y el paso a la adultez con una historia cargada de sensibilidad.

Una nueva producción asiática llegó a Netflix con una historia centrada en los vínculos familiares y los desafíos de crecer. Netflix

Cada semana, el catálogo de Netflix suma producciones de distintos países que buscan destacarse con historias alejadas de las fórmulas más tradicionales. Entre los últimos estrenos aparece una película que pone el foco en los conflictos familiares y en las decisiones que pueden cambiar una vida.

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La producción propone un recorrido íntimo por la adolescencia, una etapa atravesada por expectativas, miedos y la necesidad de encontrar un lugar propio. A través de un relato pausado, construye una historia donde las emociones pesan más que los grandes golpes de efecto.

El drama indonesio apuesta por un relato íntimo que prioriza las emociones y el desarrollo de sus personajes. Netflix "Yo antes de ser yo" es una producción indonesia dirigida por Gina S. Noer que combina drama y crecimiento personal. Con una duración de 127 minutos, invita a seguir el camino de un joven que deberá enfrentarse a su pasado mientras intenta descubrir quién quiere ser realmente.

De qué trata Yo antes de ser yo La película sigue a Jati, un estudiante con un desempeño académico sobresaliente que carga con la presión de cumplir las expectativas de un padre extremadamente exigente. Todo cambia cuando comienza a sufrir ataques de pánico, una situación que altera su rutina y deja al descubierto conflictos familiares que llevaban mucho tiempo acumulándose.

Un proyecto escolar relacionado con la historia de su familia obliga al joven a revisar recuerdos, heridas y silencios que habían marcado la relación con su padre durante años. A partir de ese recorrido, el protagonista inicia un proceso de búsqueda personal en el que intenta entender quién es realmente, más allá de las exigencias de los demás.

La película se incorpora al catálogo de la plataforma con una propuesta que explora los conflictos de la adolescencia desde una mirada realista. Netflix La película evita dividir a sus personajes entre "buenos" y "malos": cada uno arrastra sus propios errores, frustraciones y expectativas. Ese matiz le da mayor profundidad al relato y hace que muchas escenas resulten cercanas para quienes atravesaron conflictos similares durante la adolescencia. Netflix: tráiler de Yo antes de ser yo Netflix: elenco de Yo antes de ser yo Bimasena

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