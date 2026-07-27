Netflix estrenó una esperada película española: el drama psicológico que te atrapará desde el primer minuto + Agregar ámbito en









José Coronado encabeza un relato cargado de tensión, sospechas y secretos familiares que mantiene el suspenso hasta el desenlace.

La nueva producción española ya está disponible en la plataforma y promete convertirse en una de las más comentadas del género. Netflix

El catálogo de Netflix volvió a reforzar su oferta de producciones españolas con una película orientada a quienes disfrutan de las historias cargadas de tensión, secretos y personajes que esconden más de lo que muestran. La plataforma continúa apostando por este tipo de relatos, que suelen encontrar una rápida respuesta entre el público.

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En esta oportunidad, el estreno reúne a José Coronado en un papel atravesado por los conflictos familiares y las teorías conspirativas. La trama construye el suspenso de manera gradual, apoyándose en las dudas, las contradicciones y una atmósfera que mantiene la incertidumbre durante gran parte del metraje.

Una historia cargada de tensión y sospechas llega al catálogo con un elenco encabezado por una de las figuras más reconocidas de España. Netflix Los Creyentes combina drama psicológico y thriller en una historia donde cada revelación modifica la mirada sobre los hechos. Sin recurrir a grandes golpes de efecto desde el inicio, la producción busca que el espectador arme el rompecabezas a medida que avanza la investigación de su protagonista.

De qué trata Los creyentes La protagonista es Ruth, una mujer de 30 años que lleva tiempo alejada de su familia y regresa a su pueblo luego de que su madre fallece en circunstancias extrañas. Lo que parecía ser un viaje marcado por el duelo comienza a transformarse rápidamente en una investigación personal.

Al reencontrarse con Martín, su padre, descubre que el hombre ya no es el mismo. Desde su jubilación vive aislado, tiene un carácter mucho más agresivo y está completamente absorbido por una teoría conspirativa que condiciona su manera de ver el mundo. Ese comportamiento despierta las primeras sospechas de Ruth.

El suspenso vuelve a ganar protagonismo con un estreno que apuesta por mantener la incertidumbre hasta el final. Netflix A medida que pasan los días aparecen nuevos indicios, pequeños detalles y situaciones difíciles de explicar. La protagonista empieza a preguntarse si la muerte de su madre fue realmente accidental o si existe una verdad mucho más oscura detrás de lo sucedido. La convivencia bajo el mismo techo incrementa la tensión y obliga al espectador a cuestionar permanentemente qué personajes dicen la verdad y cuáles esconden algo. Netflix: tráiler de Los creyentes Netflix: elenco de Los creyentes José Coronado

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