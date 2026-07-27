El catálogo de Netflix volvió a reforzar su oferta de producciones españolas con una película orientada a quienes disfrutan de las historias cargadas de tensión, secretos y personajes que esconden más de lo que muestran. La plataforma continúa apostando por este tipo de relatos, que suelen encontrar una rápida respuesta entre el público.
Netflix estrenó una esperada película española: el drama psicológico que te atrapará desde el primer minuto
José Coronado encabeza un relato cargado de tensión, sospechas y secretos familiares que mantiene el suspenso hasta el desenlace.
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En esta oportunidad, el estreno reúne a José Coronado en un papel atravesado por los conflictos familiares y las teorías conspirativas. La trama construye el suspenso de manera gradual, apoyándose en las dudas, las contradicciones y una atmósfera que mantiene la incertidumbre durante gran parte del metraje.
Los Creyentes combina drama psicológico y thriller en una historia donde cada revelación modifica la mirada sobre los hechos. Sin recurrir a grandes golpes de efecto desde el inicio, la producción busca que el espectador arme el rompecabezas a medida que avanza la investigación de su protagonista.
De qué trata Los creyentes
La protagonista es Ruth, una mujer de 30 años que lleva tiempo alejada de su familia y regresa a su pueblo luego de que su madre fallece en circunstancias extrañas. Lo que parecía ser un viaje marcado por el duelo comienza a transformarse rápidamente en una investigación personal.
Al reencontrarse con Martín, su padre, descubre que el hombre ya no es el mismo. Desde su jubilación vive aislado, tiene un carácter mucho más agresivo y está completamente absorbido por una teoría conspirativa que condiciona su manera de ver el mundo. Ese comportamiento despierta las primeras sospechas de Ruth.
A medida que pasan los días aparecen nuevos indicios, pequeños detalles y situaciones difíciles de explicar. La protagonista empieza a preguntarse si la muerte de su madre fue realmente accidental o si existe una verdad mucho más oscura detrás de lo sucedido. La convivencia bajo el mismo techo incrementa la tensión y obliga al espectador a cuestionar permanentemente qué personajes dicen la verdad y cuáles esconden algo.
Netflix: tráiler de Los creyentes
Netflix: elenco de Los creyentes
- José Coronado
- Stéphanie Magnin
- Fanny Gautier
- Alberto Olmo
- Israel Ruiz
- Olaya López
- Mabel del Pozo
- Noémie Dulau