Feriados 2026: qué partidos y localidades de Buenos Aires tendrán un finde XL + Agregar ámbito en









Distintos sectores bonaerenses podrán disfrutar de un descanso extendido, ya que cuentan con días no laborables que beneficiarán a una gran cantidad de vecinos.

Varios bonaerenses podrán aprovechar un fin de semana largo que no muchos conocen. Depositphotos

El calendario de feriados a nivel nacional se quedó sin novedades para muchos argentinos en julio y habrá que esperar bastante para disfrutar de un descanso. Pero el panorama en la provincia de Buenos Aires cambia completamente y llega con una grata sorpresa que muchos de sus habitantes podrán disfrutar.

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Hay partidos y localidades con la posibilidad de tener un fin de semana largo. Cabe remarcar que no será para todos y solo un grupo de afortunados podrá sacarle provecho a este asueto no muy conocido.

Esta jornada será ideal para descansar, aunque algunos podrían salir de escapada rápida para aprovechar el fin de semana largo. Freepik A qué se debe el feriado del 31 de julio de 2026 Antes que nada, no se debe confundir esto con los feriados de alcance nacional. Este calendario será pura y exclusivamente para algunos sectores de la provincia de Buenos Aires. Los partidos que sí podrán disfrutar de este día no laborable serán los de Saladillo y Junín, pero por distintos motivos.

El primero celebrará su aniversario fundacional, aunque no del municipio, sino de la ciudad cabecera, nacida un 31 de julio, pero de 1863 por impulso de los vecinos y estancieros de la zona. En cuanto al otro afectado, se debe a la fiesta patronal en honor a San Ignacio de Loyola.

En cuanto a localidades, Los Indios también conmemora su nacimiento, acontecido en 1911. En ese año se decretó formalmente al habilitarse la estación de tren perteneciente al ramal Rawson-Arribeños.

Esto afectará principalmente a la actividad pública y a los empleados del Banco Provincia, mientras que quienes se desempeñen en el sector privado deberán aguardar la decisión de sus empleadores ante los festejos. Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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