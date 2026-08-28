EEUU: el estado que nadie esperaba impulsa las ventas de autos eléctricos sin incentivos

Un caso que rompe con la lógica tradicional del sector y abre interrogantes sobre qué factores están empujando realmente la adopción.

El mapa de la movilidad eléctrica en Estados Unidos empieza a mostrar cambios poco previsibles. Mientras estados como California concentran el mayor volumen de patentamientos, otros territorios comienzan a destacarse por su ritmo de crecimiento. En ese contexto, Oklahoma se posiciona como el distrito con mayor avance relativo en ventas de vehículos eléctricos , pese a no contar con políticas especialmente agresivas para impulsarlos.

El dato surge de un informe reciente que pone el foco en la evolución del mercado y no solo en los volúmenes absolutos. En ese análisis, el crecimiento porcentual del estado supera al de regiones históricamente asociadas con la electrificación.

Una de las claves para entender este fenómeno está en el precio de la electricidad. Oklahoma presenta costos energéticos relativamente bajos , lo que mejora la ecuación de uso diario de un vehículo eléctrico frente a uno de combustión.

Esto lleva a que muchos usuarios comiencen a considerar estos modelos como una alternativa viable, especialmente para trayectos urbanos o como segundo vehículo en el hogar. En esos casos, las pickups o SUVs tradicionales quedan relegadas a usos más exigentes, como viajes largos o tareas de carga.

El caso de Oklahoma no es aislado. Otros estados también muestran avances significativos en términos porcentuales:

Montana: +487% en cinco años

+487% en cinco años Arkansas: +454%

+454% Nueva Jersey: +422%

+422% Nevada: +420%

Si bien estos incrementos parten de bases más pequeñas, reflejan una tendencia clara: la adopción del vehículo eléctrico se está expandiendo más allá de los mercados tradicionales.

El dato surge de un informe reciente que pone el foco en la evolución del mercado y no solo en los volúmenes absolutos. En ese análisis, el crecimiento porcentual del estado supera al de regiones históricamente asociadas con la electrificación. Depositphotos

Un mercado con señales mixtas

A nivel nacional, el panorama presenta contrastes. Las ventas de autos eléctricos cayeron 3,6% en el primer semestre de 2026 frente al mismo período de 2025, aunque el segundo trimestre mostró una recuperación del 13,9% respecto al primero.

Además, la participación de estos modelos en el total del mercado tuvo fluctuaciones: pasó de cerca del 10% en 2025 a alrededor del 5,4% en el arranque de 2026. A pesar de eso, el parque total sigue creciendo y ya alcanza unos 6,7 millones de vehículos eléctricos en circulación en el país.

Dos caminos hacia la electrificación

Mientras estados como Oklahoma avanzan impulsados por variables económicas y decisiones individuales, California mantiene una estrategia basada en incentivos, regulaciones e infraestructura. Allí, el desarrollo de puntos de carga y beneficios específicos sigue siendo central para sostener el crecimiento.

En conjunto, estos casos reflejan que la expansión del auto eléctrico no responde a una única fórmula. Factores como el costo de la energía, el precio del combustible, la infraestructura disponible y los hábitos de uso comienzan a tener un peso cada vez mayor en la decisión de compra.