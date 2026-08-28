El Financial Times alertó sobre la morosidad en Argentina y catalogó como "dolorosas" las reformas de Milei

El diario británico advirtió sobre niveles récord de atrasos en el pago de créditos, el peso del endeudamiento en los presupuestos familiares y la decisión de la Casa Rosada de no intervenir.

La prensa internacional puso el foco sobre el panorama financiero de los hogares en la Argentina . En una nota publicada por el Financial Times, advirtió sobre los niveles récord de morosidad en el país y afirmó que las familias "luchan por pagar sus deudas" , al tiempo que tildó de "dolorosas" las reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

La publicación británica titulada: “Los argentinos luchan por pagar sus deudas en la dolorosa reforma económica de Javier Milei” comienza con la historia de un chofer de aplicación que pidió un préstamo de u$s1300 para arreglar su auto, pero que “ en cuestión de meses empezó a incumplir con los pagos, ya que sus ingresos no alcanzaban para cubrir sus gastos ”.

De esa manera, la nota pone énfasis que ante la imposibilidad de afrontar la devolución del crédito, el artículo detalla que el chofer tuvo que recurrir nuevamente a un préstamo, en esta ocasión en el mercado informal y “ con un interés del 300% ”.

“ Los préstamos incobrables son consecuencia de los profundos cambios en la economía argentina bajo el mandato del presidente libertario Javier Milei ”, señala Financial Times. Por otro lado, el medio británico apunta que la gestión libertaria recortó el gasto público y redujo la inflación anual “desde un máximo del 289% a principios de 2024 hasta el 34%”.

El Financial Times señala que “ los préstamos incobrables son consecuencia de los profundos cambios en la economía argentina bajo el mandato del presidente libertario Javier Milei ”. Además, el medio británico describió el recorte del gasto público y la baja de la inflación de la gestión libertaria.

El detalle

Según el periódico, "la estabilización económica impulsada por Milei ha incentivado a los bancos a conceder préstamos, al tiempo que sus medidas de austeridad han generado una mayor necesidad de endeudamiento para muchas familias".

Este endeudamiento se refleja en miles de hogares argentinos, donde el pago de compromisos con entidades financieras ya equivale al 24% de la masa salarial. Al sumar los gastos fijos, una familia promedio tiene comprometido casi el 50% de sus ingresos. Mientras el consumo interno no logra despegar, desde el Ejecutivo insisten en que la situación constituye "un asunto entre privados", derivado del encarecimiento del crédito tras el proceso electoral de 2025.

En ese punto, el Financial Times indica que la combinación de las medidas económicas de Milei, “ha provocado que unos 5,8 millones de personas se atrasen en sus pagos, casi un tercio del total de prestatarios”. Además, el medio británico destacó la gravitación del ministro de Economía, Luis Caputo, de quien subrayó que a pesar de la creciente morosidad continúa buscando “alternativas para expandir el mercado crediticio”.

Reformas de Milei: El gobierno implementó medidas de austeridad, logrando reducir la inflación pero aumentando la necesidad de endeudamiento.

El artículo tiene cómo uno de sus ejes un cambio de paradigma respecto al horizonte económico del país. “La economía argentina, conocida por su volatilidad, ha disuadido durante mucho tiempo a los bancos de conceder préstamos al sector privado. En cambio, obtenían dinero fácil de los gobiernos nacionales, que en los últimos años emitieron enormes volúmenes de deuda con intereses para financiar el gasto”, sostiene el medio británico, y argumenta que ese cambio de timón se logró gracias a la “austeridad” de Milei, quien ahora “anima a los bancos a buscar empresas y particulares como clientes”.

Tarjetas de crédito y billeteras virtuales

En el artículo se menciona otro caso también, donde la protagonista es una analista de una empresa de ropa. La mujer de 24 años tiene una deuda de u$s3.300 en una tarjeta de crédito con una tasa de interés del 132%, “después de haber gastado u$s1600 el año pasado para conseguir un departamento para ella y su hijo tras separarse de su pareja”.

El pago de compromisos financieros representa casi el 50% de los ingresos promedio de los hogares argentinos. Imagen creada con IA

En el epílogo de la nota, aparece también el papel de las billeteras digitales quienes, según el medio británico, “gozan de gran popularidad en Argentina”, pero que “avivaron la indignación” ante esta situación de alta morosidad.

Hacia el cierre, el Financial Times hace foco en la firme postura de Milei respecto de su hoja de ruta, descartando cualquier tipo de rescate estatal para los deudores y ratificando que no modificará el rumbo económico. El medio indicó que “el presidente Milei descartó la condonación de la deuda con respaldo gubernamental, aunque Caputo dijo el mes pasado que los prestamistas tenían sus propios planes para refinanciar las deudas a plazos más largos y tasas más bajas”.

Cabe subrayar que en la Argentina, durante los últimos 18 meses, la mora total del crédito a personas, que incluye el crédito del sistema financiero y no financiero, se quintuplicó. De esta manera, se convirtió en uno de los principales dramas y preocupaciones de los argentinos. Además, este deterioro es mayor fuera de los bancos: entre los proveedores no financieros de crédito, fintech, tarjetas no bancarias, casas de electrodomésticos, entre otros, los atrasos mayores a tres meses alcanzaron casi un tercio del total.