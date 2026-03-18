Netflix sumó a su catálogo una imperdible película que tiene el 99% de aprobación de la crítica + Seguir en









Una de las historias independientes más queridas por el público y los especialistas en cine llegó a la plataforma.

Una de las películas que puso a Greta Gerwig en lo más alto del cine internacional, ya se encuentra en Netflix. Imagen: Netflix

Netflix continúa renovando su catálogo con producciones que ya dejaron huella en el cine, y en esta ocasión incorporó una película que fue aclamada tanto por la crítica como por el público. Con una impresionante aprobación del 99%, se trata de una de esas historias que logran conectar de manera profunda con distintas generaciones.

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Este film combina drama y comedia en un relato íntimo sobre el crecimiento personal, las relaciones familiares y los sueños de juventud. Además, cuenta con un elenco destacado donde aparece Timothée Chalamet, uno de los actores más reconocidos de su generación.

La película en cuestión es Lady Bird, dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Saoirse Ronan, que se convirtió en un verdadero fenómeno dentro del cine independiente

Lady Bird Saoirse Ronan protagoniza una de las películas más importantes de Greta Gerwig, en Netflix. Imagen: Netflix De qué trata Lady Bird La historia sigue a Christine McPherson, una adolescente que se hace llamar “Lady Bird”, durante su último año en el secundario en Sacramento, California. En esta etapa clave de su vida, la joven sueña con abandonar su ciudad natal y comenzar una nueva vida en una universidad lejos de su entorno.

Mientras intenta definir su identidad, Lady Bird atraviesa conflictos típicos de la adolescencia: amistades cambiantes, primeras relaciones amorosas y decisiones que marcarán su futuro. Todo esto se desarrolla con un tono que mezcla humor y emoción de manera natural.

Lady Bird Es una de las películas más elegidas por los espectadores y que mejor criticada está por los especialistas. Ya disponible en Netflix. Imagen: Netflix Uno de los ejes centrales del film es la compleja relación con su madre, una mujer exigente que lucha por sostener a la familia en un contexto económico difícil. Este vínculo, cargado de tensiones y afecto, es clave en el crecimiento personal de la protagonista. A lo largo de la película, Lady Bird también se enfrenta a sus propias contradicciones, deseos y frustraciones, en un viaje de autodescubrimiento que resulta tan íntimo como universal. Netflix: tráiler de Lady Bird Embed - LADY BIRD I Tráiler oficial subtitulado (HD) Netflix: elenco de Lady Bird Saoirse Ronan (Christine “Lady Bird” McPherson)

Laurie Metcalf (Marion McPherson)

Tracy Letts (Larry McPherson)

Lucas Hedges (Danny O’Neill)

Timothée Chalamet (Kyle Scheible)

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