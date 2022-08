Ana de Armas se mostró en contra de la calificación para adultos de Blonde

Dominik también ha expresado su sorpresa por la controvertida calificación de la película en dialogo con la revista Vulture.

"Me sorprendió. Sí. Pensé que habíamos coloreado dentro de las líneas”, dijo Dominik. “Pero creo que si tienes un grupo de hombres y mujeres en una sala de juntas hablando sobre el comportamiento sexual, tal vez los hombres se preocupen por lo que piensan las mujeres. Es solo un momento extraño. No es como las representaciones de la sexualidad feliz. Son representaciones de situaciones que son ambiguas. Y los estadounidenses son realmente extraños cuando se trata de comportamiento sexual, ¿no crees? no sé por qué hacen más porno que nadie en el mundo”.

Según los informes, la calificación creó tensión entre Dominik y Netflix, pero el cineasta le dijo a ScreenDaily en febrero que "no tiene nada más que gratitud para Netflix", y señaló que el gigante del streaming apoyó el título incluso si tuvo algunos problemas con su contenido. Netflix “insistió” en traer a la editora de “Hereditary” y “Tenet”, Jennifer Lame, para “frenar los excesos de la película”. Dominik agregó que “Blonde es” una película exigente. Si al público no le gusta, es problema del puto público. No es postularse para un cargo público”.

La sinopsis oficial de “Blonde” de Netflix dice: “[La película] reimagina audazmente la vida de uno de los íconos más perdurables de Hollywood, Marilyn Monroe. Desde su volátil infancia como Norma Jeane, pasando por su ascenso al estrellato y sus enredos románticos, 'Blonde' desdibuja las líneas de la realidad y la ficción para explorar la división cada vez mayor entre su yo público y privado".

Blonde _ Tráiler oficial _ Netflix.mp4 Netflix

Luego de su estreno mundial en Venecia, “Blonde” se transmitirá en Netflix a partir del 28 de septiembre.