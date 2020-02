Netflix anunció que trabaja en nueve producciones argentinas

Atento a la amenaza de la feroz competencia con las plataformas de Disney, Apple o Amazon, Hastings puso énfasis en la experiencia de ser pioneros en la difusión de contenidos y recordó que, en sus inicios, Netflix fue la primera cadena de alquiler de DVD online en EE.UU. (cuando Blockbuster, que rechazó una oferta para comprar Netflix, dominaba el sector de alquiler físico), y convirtió en rarezas ignotas para los millennials los poquísimos videoclubes que aún subsisten en algunas ciudades, incluyendo Buenos Aires. El CEO subrayó que los ingenieros que trabajan para la compañía se valen de la inteligencia artificial para la creación de algoritmos hábiles en descifrar el insondable gusto y conducta del consumidor, en tanto se refirió al alivio de no tener que recurrir a esos datos para quitarles publicidad a sus competidores dado que Netflix continuará con su política de no emitir avisos.

Mañana debuta la serie “Puerta 7”, creada por Martín Zimmerman, argentino radicado casi toda su vida en Estados Unidos y que participó del equipo autoral de “Ozark” o “Narcos”, entre otras. Esta serie sobre el universo de los barras bravas tiene a Dolores Fonzi como a una abogada que intentará barrer con la violencia en ese club cuyo presidente es Antonio Grimau, en tanto Carlos Belloso hace un jefe barra brava cuyo estrecho colaborador es Esteban Lamothe. Está dirigida por Adrián Caetano, quien realizó “Apache” para la plataforma y fue coescrita junto a Patricio Vega (“Los simuladores”, “Tesis sobre un homicidio”, “El lobbista”) y Gonzalo Salaya.

Ayer también, en un panel de diálogo con guionistas, Zimmerman consideró: “En Estados Unidos son equipos más grandes, es una máquina de producción que cuando arranca va muy rápido y suele contar con siete escritores, uno está en el set con el director, otro avanza con los capítulos, otro con la escaleta, otro con los diálogos, otro piensa cómo se desarrollará el argumento, y así. En la Argentina se trabaja de manera más relajada y a un ritmo más tranquilo. Tengo experiencia en abordar mundos que no conozco, si bien vivo en EE.UU. y ‘Ozark’ está allí, el universo que aborda es muy particular y no me pertenece. Con ‘Narcos’, tuve que aprender, me encanta sentir ese temor, si no se arriesga no vale la pena hacer la serie. Patricio Vega y Gonzalo Salaya esbozaban diálogos o situaciones entre barras o hinchas que yo no entendía, lo que implicaba que un espectador no argentino tampoco entendería. Eso es ver series, mirar por TV universos de todos rincones del mundo”.

“La corazonada” es un film adaptado del libro de Florencia Etcheves y llegará el 28 de mayo a Netflix. Se trata de una precuela de “Perdida”, protagonizada por Luisana Lopilato, que retomará ese personaje. Etcheves se refirió al interés del público y de los autores en los thrillers con crímenes difíciles de resolver: ”La muerte es de las pocas cosas que la ciencia no logró torcer. Buscamos respuestas aunque sepamos que no develaremos ciertos misterios, aún así insistimos, es algo más intenso aún que el morbo. Creo que adaptar mis novelas al cine fue un desafío al ego, porque cuando toman tu novela para adaptarla la destripan, y ese trabajo solitario y artesanal que uno hizo con el libro se transforma en trabajo en equipo y aceptar la mirada de terceros que cortan lo que no creen importante. Hice de cuenta que el libro lo había escribito otra, me desdoblé para tolerarlo”.

Más producciones argentinas para Netflix: “Casi feliz”, serie en clave de comedia escrita y protagonizada por Sebastián Wainraich sobre un exitoso conductor de radio que enfrenta complicaciones afectivas. Con dirección de Hernán Guerschuny debuta el 1 de mayo. “El reino”, escrita por Marcelo Piñeyro y Claudia Piñeyro y con fecha prevista para finales de 2021 o principios de 2022, contará con un elenco sólido encabezado por Mercedes Morán, Chino Darín, Joaquín Furriel, Diego Peretti, Peter Lanzani, Nancy Duplaá y Vera Spinetta, entre otros. Gira en torno a un vicepresidente que pertenece a la iglesia evangélica y debe asumir la presidencia ante el asesinato de la máxima autoridad. “El cuaderno de María” es un largometraje basado en la historia de María Vázquez, una mujer que atravesó un cáncer terminal y decidió contarlo en las redes sociales. Valeria Bertuccelli será la protagonista y Carlos Sorín, su director.