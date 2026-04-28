Perturbadora y cruda: la serie de Netflix sobre una secta que es perfecta para maratonear

Con una fuerte carga religiosa, este thriller muestra cómo este tipo de prácticas puede llevar a las personas al extremo.

La serie de Netflix que te mostrará hasta donde puede llevar el fanatismo de la fe.

Netflix sigue apostando fuerte por las series cortas, intensas y atrapantes , esas que en pocos capítulos logran meterte de lleno en una historia oscura y difícil de soltar. En su catálogo reciente apareció una producción que combina drama psicológico con tensión constante , ideal para ver de un solo tirón.

Las historias sobre sectas vienen ganando cada vez más popularidad dentro de la plataforma, sobre todo cuando exploran el costado más humano de quienes viven dentro de esos entornos cerrados. En este caso, la serie logra construir una atmósfera inquietante desde el primer capítulo, con una narrativa que incomoda y engancha al mismo tiempo.

Se trata de “Los no elegidos” , una miniserie de apenas seis episodios que ya se posiciona entre lo más visto gracias a su trama intensa y su mirada cruda sobre el control y la manipulación dentro de una comunidad religiosa.

Grandes actuaciones y una tensa historia que te mantendrá pegado a la pantalla hasta el final.

De qué trata Los no elegidos

La historia sigue a Rosie, una joven madre que vive dentro de una comunidad religiosa completamente aislada del mundo exterior, donde las reglas son estrictas y la vida cotidiana está totalmente controlada. En ese entorno, la tecnología está prohibida, los vínculos están regulados y cuestionar las normas no es una opción.

Todo funciona bajo una lógica de obediencia absoluta que condiciona cada aspecto de la vida de sus miembros. El conflicto comienza cuando aparece un misterioso hombre ajeno a la secta, cuya presencia despierta dudas en Rosie y pone en crisis todo lo que creía conocer.

Los no elegidos En esta secta nada es lo que parece y todo puede volverse cada vez pero muy rápidamente. Imagen: Netflix

Ese encuentro genera una grieta en su mundo y la empuja a replantearse su realidad. A medida que avanza la historia, la tensión crece tanto dentro de la comunidad como en su relación con su esposo, mientras salen a la luz secretos, deseos reprimidos y el verdadero nivel de control que ejerce el grupo.

Netflix: tráiler de Los no elegidos

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Netflix: elenco de Los no elegidos