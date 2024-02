Nicki Nicole se separó de Peso Pluma por un escándalo de infidelidad in fraganti

"Me enteré de la misma forma que ustedes" , aseguró en sus redes sociales la cantante Nicki Nicole . El mensaje se da luego que se difundiera un video in fraganti de su novio y cantante Peso Pluma de la mano con otra mujer. Tras compartirse las imágenes, la rosarina se expresó al respecto dando indicios de que su relación estaría terminada .

peso pluma.mp4 Redes

Luego de que se compartieran las imágenes, la cantante eliminó todas las fotos que tenía con Peso Pluma de su perfil de Instagram, además de que subió una historia refiriéndose al hecho: "El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto...yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy".