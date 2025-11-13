Oasis en Argentina: horarios confirmados para los shows en River Plate







16 años después de su última visita al país y de su posterior separación, los hermanos que reimaginaron el britpop vuelven con 2 shows.

Oasis vuelve a la Argentina.

Cada vez falta menos para los shows de Oasis en Argentina, y hoy se confirmó una de las noticias más esperada: los horarios para los show de este fin de semana.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La etapa latinoamericana del tour de reunión de los hermanos Noel y Liam Gallagher incluye una parada doble en Buenos Aires junto a Richard Ashcroft como artista invitado, con dos shows producidos por DF Entertainment en River Plate, las noches del 15 y 16 de noviembre de 2025.

Horarios confirmados para Oasis en Argentina Puertas: 16hs

Richard Ashcroft: 19:45hs

Oasis: 21hs 581308926_18543794023032956_5194052109222503778_n Oasis en Argentina La etapa latinoamericana del tour de reunión de los hermanos Noel y Liam Gallagher incluirá una parada doble en Buenos Aires, con dos shows en River Plate, las noches del 15 y 16 de noviembre de 2025. La banda oriunda de Manchester estará acompañada por Richard Ascroft como acto de apertura.

En la previa a lo que serán esos shows, Noel Gallagher habló sobre su deseo de tocar en Argentina, fue durante una entrevista con el programa Talksport.

"Ansío tocar en el estadio River Plate en Buenos Aires", reveló durante la entrevista cuando le preguntaron qué parada de la gira le hacía más ilusión. Acto seguido, habló sobre la historia que tiene Oasis con el público argentino.

"Tocamos allí un par de veces. Argentina está, sin dudas, en el top 5 de los lugares en los que nos gusta tocar en el mundo y es el lugar más alejado de Irlanda y Mánchester", dijo para orgullo de los fans. Finalmente, agregó que esta felicidad por volver a tocar en Argentina es compartida por el resto de la banda: "Todos están ansiosos por el show en River Plate porque es un lugar muy especial para nosotros".