Shakira es la nueva voz de "Zootopia 2" como Gazelle en el videoclip oficial de la película

La artista colombiana vuelve a darle vida al personaje animado en la esperada secuela de Disney que se estrenará en cines este noviembre 2025.

La canción “Zoo” fue escrita por Shakira, Ed Sheeran y Blake Slatkin.

Shakira vuelve al universo de Disney con una noticia que emocionó a sus fanáticos en todo el mundo: la cantante colombiana será nuevamente la voz de Gazelle en "Zootopia 2" , la esperada secuela de la película animada que llegará a los cines este noviembre 2025.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La artista, que ya había interpretado a la estrella pop en la primera entrega de 2016, regresa para darle vida al personaje en un nuevo videoclip que acompañará el lanzamiento.

La canción "Zoo" fue compuesta por Shakira junto a Ed Sheeran y Blake Slatkin , y producido por un equipo dirigido por los propios artistas junto con Alex (A.C.) Castillo.

La canción fusiona inglés y español , con un ritmo bailable que incorpora sonidos y percusiones que evocan la naturaleza, en sintonía con el universo de "Zootopia" y que, por momentos, recuerdan a "Waka Waka", uno de los mayores éxitos de la cantante.

La letra, por su parte, transmite un mensaje de fuerza y compañerismo. En el videoclip, la colombiana canta y baila como una versión humana de Gazelle .

Así, el sencillo forma parte de la banda sonora original compuesta por Michael Giacchino, ganador del Oscar, y se lanzará oficialmente el 21 de noviembre.

Embed - Shakira - Zoo (From "Zootopia 2") Official Music Video

De qué trata Zootopia 2 y cuándo va a ser su estreno en Argentina

La secuela dirigida por Jared Bush y Byron Howard vuelve a llevar a los espectadores a la ciudad animal, donde Judy Hopps y Nick Wilde enfrentan un nuevo desafío.

Ahora que son compañeros inseparables, deberán investigar la llegada de Gary De’Snake, un peligroso reptil que amenaza con desestabilizar la paz.

ZOOTOPIA2-ONLINE-USE-_CinemaCon_GroupImage_4K.jpg

La historia explorará pantanos, desiertos y zonas subterráneas pobladas por especies que, hasta ahora, no habían aparecido en pantalla. A su vez, se suman personajes interpretados por Ke Huy Quan, Andy Samberg, Brenda Song, Macaulay Culkin y Idris Elba, quien retoma su papel como Chief Bogo.

"Zootopia 2" llegará a los cines de América Latina el 27 de noviembre de 2025, mientras que el videoclip de “Zoo” ya está disponible en la cuenta oficial de Disney en YouTube.