Shakira es la nueva voz de "Zootopia 2" como Gazelle en el videoclip oficial de la película

Shakira vuelve al universo de Disney con una noticia que emocionó a sus fanáticos en todo el mundo: la cantante colombiana será nuevamente la voz de Gazelle en "Zootopia 2", la esperada secuela de la película animada que llegará a los cines este noviembre 2025.
La artista, que ya había interpretado a la estrella pop en la primera entrega de 2016, regresa para darle vida al personaje en un nuevo videoclip que acompañará el lanzamiento.
"Zoo", la canción de Shakira para Zootopia 2
La canción "Zoo" fue compuesta por Shakira junto a Ed Sheeran y Blake Slatkin, y producido por un equipo dirigido por los propios artistas junto con Alex (A.C.) Castillo.
La canción fusiona inglés y español, con un ritmo bailable que incorpora sonidos y percusiones que evocan la naturaleza, en sintonía con el universo de "Zootopia" y que, por momentos, recuerdan a "Waka Waka", uno de los mayores éxitos de la cantante.
La letra, por su parte, transmite un mensaje de fuerza y compañerismo. En el videoclip, la colombiana canta y baila como una versión humana de Gazelle.
Así, el sencillo forma parte de la banda sonora original compuesta por Michael Giacchino, ganador del Oscar, y se lanzará oficialmente el 21 de noviembre.
De qué trata Zootopia 2 y cuándo va a ser su estreno en Argentina
La secuela dirigida por Jared Bush y Byron Howard vuelve a llevar a los espectadores a la ciudad animal, donde Judy Hopps y Nick Wilde enfrentan un nuevo desafío.
Ahora que son compañeros inseparables, deberán investigar la llegada de Gary De’Snake, un peligroso reptil que amenaza con desestabilizar la paz.
La historia explorará pantanos, desiertos y zonas subterráneas pobladas por especies que, hasta ahora, no habían aparecido en pantalla. A su vez, se suman personajes interpretados por Ke Huy Quan, Andy Samberg, Brenda Song, Macaulay Culkin y Idris Elba, quien retoma su papel como Chief Bogo.
"Zootopia 2" llegará a los cines de América Latina el 27 de noviembre de 2025, mientras que el videoclip de “Zoo” ya está disponible en la cuenta oficial de Disney en YouTube.
