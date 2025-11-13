AC/DC provocó un temblor en Australia en su primer concierto en el país en 10 años

La fecha de inicio de la gira "Power Up" en Australia causó revuelo, el cual fue detectado por equipos de monitoreo sísmico.

A días de generar furor con el anuncio de sus shows en Argentina , AC/DC sigue siendo noticia. El concierto de la banda anoche en Melbourne fue registrado por los equipos de detección de terremotos, ya que los íconos del rock ofrecieron su primer concierto en Australia en una década.

El científico jefe del Centro de Investigación Sismológica, Adam Pascale, dijo ante medios locales que el concierto registró en el rango de 2 a 5 hercios en su oficina en Richmond, a unos tres kilómetros y medio del concierto, lo suficiente como para que la gente sintiera temblar la tierra.

"Las ondas sonoras que la gente experimentaba cerca y sentía a través de sus cuerpos, eso es el equivalente a lo que detectan nuestros sismógrafos", dijo el Sr. Pascale.

"Estamos detectando el movimiento del suelo, no estamos detectando el sonido del aire".

"Así que tienes altavoces en el suelo emitiendo vibraciones que se transmiten a través del suelo, pero además, los saltos de la multitud también transmiten energía al suelo".

ACDC-ANUNCIO-23_MAR-FEED AC/DC volverá al país tras 17 años.

Pascale afirmó que la actividad del público suele tener el mayor impacto en si un concierto se registra en los monitores sísmicos.

AC/DC de vuelta en su casa

Con Angus Young en la guitarra principal, el vocalista Brian Johnson, el guitarrista rítmico Stevie Young, el baterista Matt Laug y el bajista Chris Chaney, las leyendas incluidas en el Salón de la Fama del Rock interpretaron los clásicos en el MCG, incluyendo “Back In Black”, “Thunderstruck”, “Hells Bells”, “Riff Raff” y muchos más.

AC/DC realizó su última gira por Australia y Nueva Zelanda en 2015, la etapa nacional de su gira mundial "Rock or Bust". En aquella ocasión, Young y compañía vendieron más de 520.000 entradas en 11 fechas a lo largo del país, incluyendo conciertos en Auckland y Wellington.