Dólar, actividad e inflación: qué esperan los principales gurúes de la city para fin de este año y 2026







Las consultoras prevén un repunte de la actividad económica en el último trimestre, con alivio inflacionario y mayor estabilidad cambiaria hacia fin de año, mientras el mercado apuesta a una baja de tasas a 2026.

Las proyecciones también incluye el panorama para las tasas.

Un relevamiento entre más de 50 consultoras y bancos —locales e internacionales— indica que la economía habría vuelto a contraerse en el tercer trimestre, encadenando dos períodos consecutivos de caída confirmando un escenario recesivo para la economía. La suba de tasas, el freno en la recuperación salarial, el ajuste fiscal y la incertidumbre previa a las elecciones de medio término actuaron como frenos a la actividad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Aun así, los analistas prevén una mejora en el cuarto trimestre, de la mano de un clima financiero mucho más estable. En materia de precios, la inflación interanual acumula 17 meses de desaceleración, y el consenso anticipa un recorte de tasas hacia fines de 2025 y comienzos de 2026. Respecto al dólar, se proyecta un escenario de mayor calma cambiaria hacia el cierre del año, apoyado en la moderación de expectativas y en la asistencia financiera externa.

Dólar De acuerdo al informe de Focus Economics, el peso mostró una fuerte volatilidad en el último mes, afectado por cambios en el ánimo del mercado y por la intervención directa del Gobierno de Estados Unidos en el mercado cambiario. Sin embargo, los analistas esperan tranquilidad cambiaria. En 2026, el peso cerraría en $1.774,2 por dólar y en 2027, las proyecciones lo ubican a $1.983,8.

Captura de pantalla 2025-11-13 112008 Qué espera la city para el dólar, los próximos meses Actividad económica Durante octubre, los panelistas recortaron sus pronósticos de crecimiento para este año y el próximo, afectados por datos débiles de actividad y la volatilidad cambiaria previa a las elecciones. Para 2026, el informe señala que "gran parte del desempeño económico dependerá de cuán profundo logre avanzar Milei en las reformas estructurales: un avance sustancial podría acelerar el crecimiento, mientras que un fracaso podría derivar en nuevas presiones cambiarias".

En ese sentido, los expertos de FocusEconomics prevén que el PBI crecerá 2,9% en 2026, una revisión a la baja de 0,1 puntos porcentuales respecto del mes previo, y que se expandirá 3,0% en 2027.

Inflación En el mes de septiembre, último relevamiento de Focus Economics, la inflación interanual marcó el 17° mes consecutivo de desaceleración. De acuerdo a los analistas, se espera que la inflación continúe bajando en los próximos trimestres, favorecida por la disciplina fiscal, una mayor competencia en los mercados y una flexibilización del esquema de importaciones. "Un eventual paso hacia un régimen de flotación cambiaria plena representa un riesgo al alza", advierten. El panel de FocusEconomics proyecta que los precios subirán 24,3% en promedio en 2026 —0,7 puntos porcentuales más que hace un mes— y 15,0% en 2027. Tasas de interés Las tasas de interés de mercado se dispararon desde junio y mostraron volatilidad, en línea con los vaivenes del apetito inversor por los activos argentinos. El consenso indica que las tasas descenderán hacia fines de 2025 y a lo largo de 2026, acompañando la baja de la inflación y una mejora del sentimiento financiero tras las legislativas. Los analistas estiman que la tasa Badlar cerrará 2026 en 20,38% y 2027 en 14,35%.