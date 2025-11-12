Llega Oasis a la Argentina y quienes pagaron platea temen no poder ver el show: ¿pueden exigir la devolución de las entradas si sucede?

Después de más de una década separados, los hermanos Gallegher regresan a Buenos Aires con dos recitales en River Plate que prometen emocionar a los fans.

Miles de seguidores de Oasis agotaron las entradas para ver el reencuentro más esperado del año.

Después de más de 15 años de espera, Oasis vuelve a Argentina y la emoción entre los fans se siente desde hace días. Las dos funciones previstas para este fin de semana en el Estadio River Plate fueron agotadas en cuestión de horas.

Sin embargo, en medio de la euforia por el reencuentro de los hermanos Gallagher , surgió una preocupación entre quienes pagaron los sectores más caros porque distintos usuarios en las redes sociales advirtieron que en otros recitales, el público de platea debió permanecer de pie , sin poder ver el escenario con claridad. ¿Qué pasa si no puedo disfrutar el espectáculo?

El vocalista británico fue recibido por una multitud de seguidores en el aeropuerto y ya se instaló en la ciudad de Buenos Aires. En redes sociales circularon fotos del cantante firmando autógrafos y posando muy relajado con los fanáticos.

Según trascendió, Liam se alojaría en el Four Seasons, mientras que Noel optaría por el Palacio Duhau, una decisión que busca mantener la calma entre los hermanos. Recordemos que la relación sigue siendo tensa a pesar de la reunión de la banda.

Oasis incluyó a Buenos Aires como una de las cinco paradas latinoamericanas de su gira "Oasis Live ‘25", que marca el regreso del grupo a los escenarios luego de su separación en 2009.

La expectativa es enorme ya que Argentina figura entre los países que más escuchan a los hermanos en el mundo. Según datos de YouTube Charts, nuestro país ocupa el octavo puesto global en reproducciones, con más de 42 millones de visualizaciones en el último año. Solo Buenos Aires concentró más de 10 millones de vistas, ubicándose entre las diez ciudades del planeta con más oyentes.

Qué pasa legalmente si no puedo ver el show desde la platea

La polémica se encendió con una publicación en X (ex Twitter) del usuario Derecho en Zapatillas (@dzapatillas) donde podemos ver a una persona que asistió al show de Dua Lipa en el Estadio River Plate en la platea y a otra que reclamaba no poder ver el show.

tuit Captura de pantalla de la publicación en X de Derecho en Zapatillas (@dzapatillas).

“Platea significa un asiento sentado. Si eso se incumple, se puede pedir alguna compensación. El organizador del show es responsable”, escribió Sergio Mohadeb, el abogado que utiliza la plataforma como un canal de divulgación sobre leyes y deberes ciudadanos.

Y su respuesta generó cientos de comentarios de asistentes que temen pasar por la misma situación en los shows de Oasis: ¿qué derechos tiene el público si no puede disfrutar del espectáculo en las condiciones prometidas?

Wonderwall Oasis

Según especialistas en derecho del consumidor, la compra de una entrada implica una relación contractual entre el público y el organizador. Esto significa que el responsable del evento debe garantizar lo que el contrato (en este caso, la entrada) ofrece.

Por lo que, si un sector “platea” se publicita como numerado y con visibilidad asegurada, y eso no ocurre, el espectador puede reclamar una compensación o reintegro.

Sin embargo, el problema es probar el perjuicio. Para esto, se recomienda conservar la entrada, tomar imágenes o videos del inconveniente y realizar el reclamo formal a la productora o la empresa que vende las entradas dentro de los diez días hábiles posteriores al show.

Cuándo son los recitales de Oasis en Argentina

Los recitales de Oasis en Argentina serán el viernes 15 y sábado 16 de noviembre en el Estadio River Plate, con localidades totalmente agotadas.

El telonero será Richard Ashcroft, exlíder de "The Verve", quien ya compartió escenario con los Gallagher en los 90 y será el encargado de abrir ambas noches. Paul “Bonehead” Arthurs, guitarrista original de la banda británica, también confirmó su presencia luego de superar un tratamiento contra el cáncer de próstata.