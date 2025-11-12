El documental sobre la gira de regreso de Oasis tendrá una parada especial en la cancha de San Lorenzo







Durante su paso por Argentina la producción que documental gira de la banda de los hermanos Gallagher pasará por el estadio Pedro Bidegain el próximo sábado.

Noel y Liam Gallagher llegan a la Argentina.

A días de la presentación de Oasis en Argentina, surgen nuevas noticias relacionadas con los hermanos Gallagher y su gira de reunión.

Desde hace tiempo se sabe que la gira Oasis Live 25' esta siendo registrada para formar parte de un documental. Ahora se confirmó que más allá de los shows en River Plate de este fin de semana, la producción responsable pasará por la cancha de San Lorenzo este sábado para tomar algunas imágenes. Al menos así lo da a entender un flyer que esta circulando en redes.

En 2017, la hinchada del club de Boedo transformó "Wonderwall" en un cántico de cancha y ahora, ocho años después, ese hito tendrá recompensa.

Qué se sabe sobre el documental sobre la gira reunión de Oasis La película será creada y producida por Steven Knight, guionista, productor y director nominado al BAFTA y al Oscar, conocido principalmente por ser el visionario creador de Peaky Blinders.

El documental esta siendo dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace. El dúo cuenta con una trayectoria en la creación de películas musicales altamente innovadoras, con créditos que incluyen el documental/concierto de LCD Soundsystem que desafía los géneros, Shut Up And Play The Hits, y Meet Me In The Bathroom, el aclamado documental sobre la escena musical neoyorquina de principios de la década de 2000.

Todavía no se ha fijado una fecha de estreno, y por el momento no se dieron a conocer más detalles sobre el contenido de la película. Oasis se presentará este sábado 15 y domingo 16 de noviembre en el Estadio River Plate, además contarán con el acto apertura de Richard Ascroft.