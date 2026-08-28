Omar Courtz confirmó su visita a nuestro país en el marco de su “Por si mañana no estoy world tour”, presentando las canciones que conforman su reciente álbum de estudio el día jueves 03 de diciembre en el Movistar Arena. Las entradas se agotaron en minutos provocando la eufórica demanda de todos sus fanáticos teniendo que sumar una nueva fecha el día 04 de diciembre.
Omar Courtz suma un segundo show en Argentina: cómo y dónde comprar las entradas
Las entradas se agotaron en minutos provocando la eufórica demanda de todos sus fanáticos teniendo que sumar una nueva fecha el día 04 de diciembre.
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Cómo y dónde comprar las entradas para el segundo show de Omar Courtz
La venta de entradas para su segundo show se encuentran disponibles a través de www.movistararena.com.ar con todos los medios de pago y continúa el beneficio de 6 sin interés con tarjetas de Banco Santander.
Es el segundo álbum de estudio de Omar Courtz y que da nombre a su tour global. Fué lanzado en febrero de 2026 y cuenta con 18 canciones destacadas por la brillante fusión entre el trap y ritmos electrónicos. Además, incluye colaboraciones con artistas de la talla de Myke Towers, Eladio Carrión y Bad Gyal.
Con un éxito arrasador, “Por si mañana no estoy”, en su debut se posicionó en el Puesto 3 en el Top Latin Albums de Billboard y acumuló más de 1.6 millones de reproducciones globales, y con temas destacados que superaron los 100 millones de reproducciones en plataformas digitales.
ESTADOS UNIDOS:
- 19.08 - SAP CENTER - SAN JOSÉ
- 21.08 - KIA FORUM - INGLEWOOD
- 23.08 - VIEJAS ARENA - SAN DIEGO
- 27.08 - TOYOTA CENTER - HOUSTON
- 28.08 - THE PAVILION AT TOYOTA MUSIC FACTORY - IRVING ¡AGOTADO!
- 30.08 - GAS SOUTH ARENA - DULUTH
- 02.09 - CFG BANK ARENA - BALTIMORE
- 03.09 - MGM MUSIC HALL AT FENWAY - BOSTON
- 05.09 - UNITED CENTER - CHICAGO
- 08.09 - BARCLAYS CENTER - BROOKLYN (NUEVA YORK)
- 09.09 - BARCLAYS CENTER - BROOKLYN (NUEVA YORK)
- 10.09 - SANTANDER ARENA - READING
- 11.09 - KASEYA CENTER - MIAMI
- 12.09 - KASEYA CENTER - MIAMI
- 13.09 - KIA CENTER - ORLANDO
- 19.09 - KIA CENTER - ORLANDO
LATINOAMÉRICA:
- 29.03 - PARQUE FUNDIDORA - MONTERREY, MÉXICO
- 24.09 - COLISEO DE PUERTO RICO - SAN JUAN, PUERTO RICO
- 25.09 - COLISEO DE PUERTO RICO - SAN JUAN, PUERTO RICO
- 26.09 - COLISEO DE PUERTO RICO - SAN JUAN, PUERTO RICO
- 27.09 - COLISEO DE PUERTO RICO - SAN JUAN, PUERTO RICO
- 01.10 - COLISEO DE PUERTO RICO - SAN JUAN, PUERTO RICO
- 03.12 - MOVISTAR ARENA - BUENOS AIRES, ARGENTINA ¡AGOTADO!
- 04.12 - MOVISTAR ARENA - BUENOS AIRES, ARGENTINA ¡NUEVA FECHA!