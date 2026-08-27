Pixies vuelve a la Argentina: cómo y dónde comprar las entradas para el show

La legendaria banda estadounidense de rock alternativo, formada en Boston en 1986, se presentará el 4 de abril de 2027 en el Movistar Arena.

Después de cinco años, Pixies vuelve a la Argentina. La legendaria banda estadounidense de rock alternativo, formada en Boston en 1986, se presentará el 4 de abril de 2027 en el Movistar Arena .

Este 2026 marcó la entrada de Pixies en su cuarta década, con nuevas giras por todo el mundo, incluyendo sus primeros shows en nuevos mercados: China, Filipinas, Hong Kong y Corea del Sur.

Las entradas estarán disponibles a través de la web del Movistar Arena en las siguientes fechas: Preventa Exclusiva Galicia VISA disponible desde el lunes 31 de agosto a las 10hs: con tu tarjeta de crédito Galicia VISA (hasta agotar stock). Venta General disponible desde el martes 1 de septiembre a las 10hs: con todos los medios de pago. Con tu tarjeta de crédito Galicia VISA disfrutás de 6 cuotas sin interés.

Desde sus primeros shows en clubes, Pixies transmitía una combinación de caos y control que dejaba al público con los ojos abiertos de par en par. Sin glamour, con poco diálogo sobre el escenario; simplemente una arremetida implacable de sonido que resonaba entre quienes estaban presentes. Para muchos fans, aquellos primeros conciertos fueron menos recitales que revelaciones: una muestra de una nueva manera de hacer rock.

El miniálbum Come On Pilgrim de 1987 (que siguió al lanzamiento de Demos, más conocido por los fans como “The Purple Tapes”, y que también fue reeditado en octubre de 2025) presentó al mundo su particular forma de componer, fragmentada y surrealista. Surfer Rosa, de 1988, hizo que críticos y el público del circuito underground se dieran cuenta de que Pixies estaba haciendo algo que nunca antes se había escuchado. Grabados con una precisión cruda, estos primeros álbumes capturaron las dinámicas explosivas que sus conciertos ya encarnaban. Las canciones pasaban de una calma susurrada a estruendosas explosiones; los mismos sobresaltos que experimentaban los públicos en locales tenuemente iluminados de toda Europa y, también, en su Estados Unidos natal.

Doolittle , en 1989, cambió las reglas del juego. Repleto de melodías pop, transformadas en formas extrañas y amenazantes, el álbum llevó a Pixies a escenarios más grandes y a la conciencia de un público mucho más amplio. Sus shows se volvieron cada vez más frenéticos, con multitudes que crecían y se movían al ritmo de la música, un reflejo directo de la tensión y la liberación codificadas en sus canciones.

A comienzos de los años 90, Pixies ya había encontrado su ritmo. Las incesantes giras por Norteamérica y Europa se convirtieron en una cita obligada para cualquier fan que se considerara amante del rock alternativo. Un muro de sonido que nunca era predecible, capaz de pasar de la fragilidad a la violencia en cuestión de segundos. Una banda que no necesitaba espectáculo ni artificios, solo una intensidad marcada por repentinas descargas de energía. La música era el show.

Los favoritos de los fans, Bossanova y Trompe le Monde, llegaron en 1990 y 1991, respectivamente, antes de la separación de la banda en 1993.

En 2004, más de una década después, Pixies volvió a reunirse: la respuesta fue eléctrica. Las entradas para sus primeros shows se agotaron de inmediato y rápidamente la banda se encontró tocando ante una multitud sin precedentes en el festival Coachella. Siguieron más giras, esta vez en salas y escenarios mucho más grandes que aquellos en los que habían tocado anteriormente.

La reunión reafirmó la reputación de la banda como una potencia en vivo. Más bien, sus actuaciones se habían vuelto todavía más contundentes. Varias generaciones de fans, provenientes de diferentes contextos, se encontraron juntas para abrazar los sets de Pixies , la banda que definió un género. Estaban quienes habían estado allí desde el comienzo, a finales de los 80 y principios de los 90; quienes nunca habían tenido la oportunidad de ver a la banda en aquella primera etapa; y quienes ni siquiera habían nacido entonces.

Desde su regreso, la banda ha sido incluso más prolífica, estrenando los álbumes Indie Cindy, Head Carrier, Beneath the Eyrie, Doggerel y The Night the Zombies Came, publicados entre 2014 y 2024.