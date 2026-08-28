Según Joe Russo, volver a ver Avengers: Endgame es "necesario" para entender la próxima película de Marvel

Si el reestreno de "Endgame" genera suficientes ventas de entradas, podría superar a Avatar y convertirse en la película más taquillera de todos los tiempos.

Uno de los directores de Avengers: Doomsday , Joe Russo , afirma que ver Avengers: Endgame es "imprescindible" para comprender la próxima película de Marvel .

Russo declaró al portal Fandango que la próxima Avengers: Endgame Bonus —un reestreno del éxito de taquilla de 2019 con escenas adicionales— “conectará la historia de las dos películas. Hay una progresión natural de Endgame a Doomsday, que también incluye todas las demás historias que se han estado desarrollando. Pero creo que es importante volver a ver Endgame en los cines por dos razones: primero, se van a divertir mucho… y segundo, creo que es imprescindible verla para entender la historia de Doomsday”.

Su hermano y socio director, Anthony Russo , añadió: "Si viste Endgame cuando se estrenó originalmente, no podías prever esto" .

Con una duración de 185 minutos, Endgame Bonus incluye aproximadamente cuatro minutos de metraje adicional y un adelanto de Doomsday. La película se estrenará el 24 de septiembre.

Actualmente, Endgame ha recaudado 2790 millones de dólares en la taquilla mundial, quedando a un paso del récord histórico, el éxito de taquilla de 2009, Avatar , que alcanzó los 2900 millones de dólares. Si el reestreno de Endgame genera suficientes ventas de entradas, podría superar a Avatar y convertirse en la película más taquillera de todos los tiempos.

Doomsday se estrena el 17 de diciembre y ya ha recaudado millones en venta anticipada de entradas.

El impactante elenco de Avengers: Doomdays

Doomsday trae de vuelta a Robert Downey Jr. al UCM en un nuevo papel, como el villano Doctor Doom, y cuenta con un extenso elenco, que incluye estrellas de las películas originales de X-Men de la década de 2000 como Patrick Stewart e Ian McKellen, miembros del elenco original de Avengers como Chris Evans y Chris Hemsworth, Letitia Wright y Winston Duke de Black Panther, y adiciones más recientes al UCM, como Simu Liu de Shang-Chi y Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach y Joseph Quinn de Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos.

También están el actor de Capitán América, Anthony Mackie, y la estrella de Ant-Man, Paul Rudd, además de los actores de Thunderbolts Sebastian Stan, Florence Pugh, Wyatt Russell y David Harbour.