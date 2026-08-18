Cindy Cats suma un quinto y último show en Amerika: cómo y dónde comprar las entradas + Agregar ámbito en









Este presente de salas llenas coincide además con el reciente lanzamiento de "Favorita", la esperada versión junto a Ángela Torres.

La jam musical suma una nueva fecha en Buenos Aires. @irishsuarez

El puente entre Cindy Cats y Amerika suma dos nuevos capítulos a la historia de la banda. El ensamble de multiinstrumentistas más vanguardista de la escena nacional agotó los tickets para sus dos presentaciones del miércoles 26 y jueves 27 de agosto, revalidando la vigencia de su formato único y alcanzando un récord de cuatro shows sold out consecutivos en el lugar que los vio nacer, sumando las inolvidables noches de abril pasado.

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En medio de una expectativa creciente en redes sociales y la comunidad melómana, la pregunta inevitable es quiénes serán los artistas invitados que acompañarán a la banda en esta doble fecha. Fiel a su ADN de jam y sorpresa, Francisco Alduncin, Pedro Pasquale, Axel Introini, Felipe Herrera, Julián Gallo, Gonzalo Isaí Palacios y Carlos Salas preparan un despliegue donde el funk, el trap, el folklore y el pop volverán a cruzarse sin etiquetas en un cruce estelar de referentes musicales.

Cómo y dónde comprar las entradas para el nuevo show de Cindy Cats en Amerika Para dar respuesta a los fanáticos que se quedaron afuera y cerrar un año histórico a lo grande, la banda confirmó una noticia clave: Cindy Cats suma una nueva y última fecha del año en Amerika el próximo 10 de diciembre. Esta última función promete ser la gran fiesta de fin de año del proyecto, celebrando un camino de consolidación absoluta tanto en la escena under como en los grandes escenarios del país.

Los entradas para el 10 de diciembre pueden adquirirse a partir del martes 18 de agosto, únicamente a través de Plan Out.

View this post on Instagram Este presente de salas llenas coincide además con el reciente lanzamiento de "Favorita", la esperada versión junto a Ángela Torres. Tras el impacto que causó su interpretación en vivo en el escenario de Amerika durante las fechas de abril, la banda inmortalizó esta colaboración en plataformas digitales, capturando la potencia orgánica, los arreglos de vientos y la frescura pop que caracterizan sus performances.

Tras convocar a figuras de la talla de Trueno, Dante Spinetta, Ángela Torres, FMK, Un poco de ruido, Ramma, Ivonne, Juan Quintero, Fabro y Usted Señálemelo, entre otros, en las ediciones de abril, el escenario de Amerika vuelve a transformarse el 26 y 27 de agosto en el epicentro de la música en vivo en Buenos Aires.

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