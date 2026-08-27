Beth Gibbons, la voz de Portishead, llega por primera vez a la Argentina con su show solista + Agregar ámbito en









La artista británica se presentará en C Art Media, como parte de una serie de tres conciertos que también la llevarán a San Pablo y a Santiago de Chile.

Gibbons llega por primera vez a la Argentina.

La voz inconfundible de Portishead, Beth Gibbons llegará a Buenos Aires el 27 de mayo de 2027, en el marco de su primera gira por Sudamérica en más de dos décadas.

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La artista británica se presentará en C Art Media, como parte de una serie de tres conciertos que también la llevarán a San Pablo y a Santiago de Chile. Las entradas para su show en Argentina estarán próximamente a la venta a través de Passline.

Será una gira especialmente esperada por el público argentino, que mantiene desde hace décadas un vínculo particular con la música de Portishead y con la voz de Gibbons, una de las figuras fundamentales de la escena alternativa británica de los años 90.

Además de su trabajo con Portishead, de su álbum Out of Season junto a Rustin Man (2002) y de la grabación de su interpretación de la Symphony of Sorrowful Songs de Górecki (2014), recientemente se pudo escuchar a Beth colaborando con Kendrick Lamar en “Mother I Sober”, canción de 2022 incluida en su álbum Mr. Morale & the Big Steppers. Beth también participó en el álbum recopilatorio HELP 2 de este año, realizado para War Child, donde ofrece una impactante versión de “Sunday Morning” de The Velvet Underground.

Bett Gibbons y su esperado debut como solista El álbum debut como solista de Beth Gibbons, Lives Outgrown, fue lanzado el viernes 17 de mayo de 2024. Con 10 nuevas canciones grabadas a lo largo de un período de 10 años, este álbum, nominado al "Mercury Music Prize", fue producido por James Ford (Arctic Monkeys, Depeche Mode) y Beth Gibbons, con producción adicional de Lee Harris (Talk Talk).

Lives Outgrown es, por amplio margen, el trabajo más personal de Beth hasta la fecha: el resultado de un período de profunda reflexión y transformación —“muchas despedidas”, en palabras de Beth—. Despedidas de familiares, de amigos e incluso de su antiguo yo.

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