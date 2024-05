Pablo de Santis: un policial ambientado en la Patagonia

Pablo de Santis: Estuve antes y después de la erupción del volcán chileno que cubrió de cenizas zonas de la Patagonia. Pasé un par de inviernos en Villa La Angostura. Me impresionó cómo las cenizas habían paralizado la actividad de lugares que viven del turismo. Meses enteros no hubo vuelos. Eso provocaba el aislamiento, y la novela policial juega mucho con el encierro; además la palabra cenizas lleva a una relación con la muerte.

P. de S.: Las intrigas se fueron multiplicando. Una historia secreta que envuelve el pueblo, que se resuelve al final. Está la identidad de quien cometió el crimen. Están los posibles autores. Está, entre varias otras cosas, el porqué del crimen.

P.: A eso se suma la competencia de dos comisarios.

P. de S.: Al comisario Conrado Nebra, que es el narrador, lo envían de la capital no tanto para investigar el caso como para que no lo resuelva Valeri, subcomisario del lugar, y vuelva a ser valorado, cuando lo están por echar de la fuerza por una causa que tiene la justicia y le está por caer sobre su cabeza.

P.: ¿Buscó mostrar las diferencias entre un policía de escritorio y uno de acción?

P. de S.: El policía que llega, que además de policía es abogado, le pesa la opinión de su padre, comisario jubilado que se convirtió en leyenda por haber matado al cabecilla de una banda de asaltantes, que lo cuestiona a él por ser “un blando” y elogia a Valeri por su fama de policía duro. Conrado siente que ha ido a competir con una especie de hermano favorito.

P.: Su novela se podría llamar “Los crímenes de las amapolas” o “Los asesinatos de Bosque Blanco”, ¿Por qué eligió el wagneriano “La cabalgata de las valquirias”?

P. de S.: Son títulos que tuve en estudio. Cuando apareció hacia el final de la novela que quien tiene que ver con los crímenes escucha, para impulsarse, ese momento de “La valquiria”, me decidí.

P.: ¿En qué se diferencia este policial de los anteriores?

P. de S.: Es más realista. En las otras por ejemplo mostraba una asociación mundial de detectives que discutían como filósofos sobre el enigma. Eran libros muy alejados de la realidad. Si bien esta transcurre en un pueblo imaginario o el policía protagonista viene de una capital que no se sabe bien cuál es, y podría ser perfectamente, supongamos, de Neuquén. No hay ningún elemento de fantasía como en “Academia Belladonna” donde hay una academia de asesinos bastante románticos. En este caso quería que Conrado fuera una persona muy apegada a la materialidad, a los detalles de las cosas.

P.: ¿Esta novela surgió completa de entrada o le llevó mucho tiempo?

P. de S.: Siempre tengo cosas por la mitad, empezadas, que les doy vueltas Esta novela de enigma la tenía hacía años. La reescribí un par de veces cambiándole el punto de vista. En una versión era un narrador omnisciente y el Conrado Nebra era uno más de los personajes, en la última versión me concentré en la mira de él.

P.: ¿Qué piensa del crecimiento actual de la literatura policial y de terror en la Argentina?

P- de S.: El policial y el terror son géneros literarios que siempre estuvieron muy cerca del gusto argentino. Tenemos a Borges con el policial y lo fantástico, a Bioy con el policial, lo fantástico y la ciencia ficción, a Silvina Ocampo con lo fantástico y el policial, a Marco Denevi, para iniciar una larga lista. Es una rica tradición. No me resulta extraño escribir policiales entre otros géneros. Las tradiciones siempre pesan sobre uno, sobre todo las tradiciones nacionales.

P.: Usted suele rescatar a autores olvidados como el que escribió una serie de cuentos como los del Padre Brown de Chesterton…

P. de S.: Los del cura Leonardo Castellani. Me encantan sus cuentos “Las muertes del padre Metri”. Castellani fue un polígrafo, escribió libros de religión, de política, de poesía, de filosofía, ensayos muy virulentos, y muy divertidos. El novelista español Juan Manuel de Prada, escribió bastante sobre Castellani y logró que lo publicaran en España, donde hasta ese momento era totalmente desconocido.

P.: ¿Cómo ve la situación actual de los libros en la Argentina?

P. de S.: Uno siempre está temeroso con todo lo que rodea el universo de los libros. Nunca se termina de saber si lo que ocurre es solo por problemas coyunturales de nuestro país o si son las cuestiones culturales más generales, esas de las cuales pareciera que no va a haber remedio, como por caso el progresivo alejamiento de la lectura. Uno siempre espera que se trate sólo de cuestiones coyunturales. Fui a la Feria del Libro en su último día y pasé por diversas actividades casi todo el día ahí. En años anteriores, por ser el último día, el previo al cierre, había tal gentío que no se podía caminar por la Feria. Ese último domingo no había esa cantidad de gente, espero que sea algo pasajero.

P.: ¿En qué está trabajando ahora?

P. de S.: En “Inspiración” un libro de cuentos policiales para chicos ambientados en la antigua China, el impulso de reunir estos cuentos surgió de que “¿Quién quiere ser detective?”, una novela para chicos, donde todo ocurre en Alfa City, ciudad imaginaria donde calles y monumentos tienen nombre de escritores y personajes de policiales, la publicaron hace poco en Italia y ganó el premio de un Festival de Literatura para niños.