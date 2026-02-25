Condenaron al hijo de Leo Mattioli por atropellar y matar a una ciclista en Santa Fe

El hecho ocurrió en septiembre de 2024, cuando Nico Mattioli volvía de realizar un show.

El martes la Justicia de Santa Fe condenó al cantante de cumbia Nicolás Mattioli por atropellar y matar a Claudia Laura Decurges, en septiembre de 2024.

La jueza Susana Luna determinó en un juicio abreviado una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, siete años de inhabilitación para conducir vehículos automotores y reglas de conducta, entre ellas una prohibición de acercamiento a 100 metros de los hijos de la mujer y del padre de ellos.

El accidente ocurrió durante la mañana del 21 de septiembre de 2024 en inmediaciones de la avenida Richieri, entre Libertad y Alsina, en la localidad de Santo Tomé.

“Mattioli condujo de forma imprudente una camioneta Ford Ranger con la que embistió desde atrás a la víctima, quien se trasladaba en bicicleta”, recordó la fiscal Rosana Marcolín durante la audiencia. Además, destacó que tanto el condenado como Decurges circulaban por la margen derecha de la avenida Richieri en dirección oeste-este y añadió que una de las testigos confirmó que la víctima lo hacía de forma correcta, “en línea recta y cerca de la cuneta”.

La fiscal también precisó que “las pericias concluyeron que Mattioli circulaba aproximadamente a 53,31 kilómetros por hora en una avenida en la que la velocidad máxima permitida es de 60 kilómetros por hora” . En tal sentido, agregó que “los análisis toxicológicos también arrojaron que Mattioli no tenía alcohol ni estupefacientes en sangre”.

“Sin embargo, el condenado condujo de forma negligente y sin tomar las debidas precauciones, razón por la cual no advirtió la presencia de la ciclista”, planteó Marcolín.

El cantante reconoció su culpabilidad en el hecho que se le atribuyó. Además, junto con sus abogados defensores, manifestaron su conformidad con la descripción del ilícito imputado, con la calificación legal, con la pena solicitada y con el procedimiento abreviado elegido.

Cómo fue el accidente en el que Nico Mattioli atropelló a una ciclista en Santa Fe

En diciembre del 2024, la Justicia imputó a Nico Mattioli por la muerte de la ciclista a la que atropelló en septiembre de ese año en la localidad santafesina de Santo Tomé.

La Fiscalía acusó al cantante por el delito de homicidio culposo, ocasionado por la conducción imprudente de un vehículo automotor. El hijo de Leo Mattioli entregó su carnet de conducir voluntariamente y continuó el proceso judicial en libertad.