Festival de Viña del Mar 2026: con Juanes a la cabeza, este es el cronograma de este miércoles 25 de febrero y cómo verlo en vivo

La Quinta Vergara recibe otra noche fuerte con artistas centrales y transmisión accesible para el público local.

El Festival de Viña del Mar vuelve a convocar multitudes en la Quinta Vergara y este miércoles 25 de febrero promete ser uno de los platos fuertes de la edición 2026. Con Juanes como figura principal, la jornada genera expectativa tanto en Chile como en Argentina, donde el evento tiene una audiencia histórica.

Con más de seis décadas de historia , el festival mantiene su fórmula, con una combinación de estrellas internacionales, artistas regionales y competencias musical y folclórica. El famoso “Monstruo”, como se conoce al exigente público viñamarino, sigue marcando el pulso de cada noche, capaz de ovacionar durante minutos o de bajar el pulgar sin miramientos.

La transmisión en vivo permite que miles de argentinos sigan cada presentación desde sus casas. Redes sociales, transmisiones oficiales y coberturas digitales convierten cada show en tendencia casi al instante. No es solo un recital: es un fenómeno cultural que cruza fronteras.

La grilla para este miércoles ubica a Juanes como número central de la noche. El artista colombiano, con una trayectoria consolidada en América Latina y múltiples premios internacionales, llega con un repertorio que combina clásicos como “A Dios le Pido” y “La Camisa Negra” con material más reciente. Su presencia es uno de los momentos más esperados de la semana.

La jornada también incluye la competencia internacional y folclórica, segmentos que forman parte de la identidad histórica del evento. Allí, representantes de distintos países presentan sus canciones originales ante jurado y público. La evaluación no depende solo de la calidad vocal, ya que la reacción de la Quinta Vergara suele inclinar la balanza.

Como es habitual, la apertura está prevista en horario nocturno, cerca de las 21 hora chilena y 22 en Argentina. El cierre puede extenderse pasada la medianoche, dependiendo de la interacción con el público y de los bis que el “Monstruo” exija. En Viña, cuando la conexión se da, el show puede estirarse sin reloj.

Hasta cuándo es el Festival y el resto de la grilla

La edición 2026 se desarrolla durante la última semana de febrero y se extiende hasta el viernes 27 de febrero. Cada noche combina distintos géneros como pop, urbano, baladas, humor y folklore, en una programación pensada para públicos variados.

Jueves 26 : Mon Laferte, Yandel (formato sinfónico) – Humor: Piare con P

: Mon Laferte, Yandel (formato sinfónico) – Humor: Piare con P Viernes 27: Paulo Londra, Pablo Chill-E, Milo J – Humor: Pastor Rocha

Cómo ver el festival en vivo desde Argentina

Para el público argentino, la transmisión oficial se puede seguir a través de señales televisivas que cuentan con los derechos de emisión y también mediante plataformas digitales asociadas. Además, el canal chileno encargado de la cobertura ofrece streaming online en su sitio web y aplicaciones móviles.

La diferencia horaria es mínima, lo que facilita engancharse en tiempo real. En redes sociales, los clips de cada presentación circulan al instante, aunque quienes quieran vivir la experiencia completa pueden optar por la transmisión íntegra.