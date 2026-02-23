Paramount podría aumentar su oferta por Warner Bros. y superar la propuesta de Netflix

Paramount Skydance de David Ellison tiene como fecha límite hoy lunes para presentar su mejor y última oferta por Warner Bros. Discovery. Se espera que Paramount realice una oferta superior a su oferta de 30 dólares por acción por WBD, con el objetivo de superar a Netflix para ganar el trato.

La junta directiva de Warner Bros. Discovery, con el permiso de Netflix, abrió un plazo de siete días para negociar con Paramount una oferta mejorada. El periodo de negociación finaliza a las hoy a las 00hs, tras el trabajo de los equipos de ambas compañías durante el fin de semana.

Tras la presentación de una propuesta revisada por parte de Paramount, la plataforma de streaming tiene cuatro días para presentar una oferta equivalente o abandonar el drama de fusiones y adquisiciones.

El codirector ejecutivo de Netflix , Ted Sarandos , en una entrevista el viernes con Variety, se negó a revelar cómo respondería la plataforma de streaming a una oferta mayor de Paramount. Sin embargo, sí afirmó que Netflix tiene una larga trayectoria de estar dispuesto a retirarse y dejar que otros paguen de más por sus productos.

“El siguiente paso le corresponde a alguien más. Tenemos un acuerdo firmado con Warner Bros. Discovery”, dijo Sarandos en la entrevista del 20 de febrero. “Si alguien quiere llegar a un mejor acuerdo, algo que la junta directiva de Warner Bros. Discovery ha dicho que aún no ha sucedido, veremos qué sucede más adelante. Pero no nos adelantemos a ese proceso. Y, de todos modos, no haría comentarios sobre la estrategia de puja. Pero la esencia es que, como saben, somos compradores muy disciplinados, y como probablemente saben, tenemos reputación de serlo, así que estoy dispuesto a retirarme y dejar que alguien más pague de más. Tenemos una larga trayectoria en eso”.

Si Warner Bros. Discovery acepta la oferta superior de Paramount Skydance, deberá pagar 2.800 millones de dólares en concepto de indemnización por ruptura a Netflix. En su propuesta más reciente, Paramount ha declarado que asumirá los gastos.