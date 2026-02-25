De "Star Wars" a "Terminator": una subasta pone a la venta objetos clásicos del cine + Seguir en









Son más de 1.550 objetos de cine y televisión que podrían recaudar alrededor de 9 millones de dólares en una subasta.

La subasta se llevará a cabo del 25 al 27 ‌de marzo en Los Ángeles.

El arpón utilizado en la exitosa película de Steven Spielberg Tiburón y una ‌cabeza luminosa de ‌C-3PO de Star Wars: El imperio contraataca se encuentran entre los más de 1.550 objetos de cine y televisión que podrían recaudar alrededor de 9 millones de dólares en una subasta.

La subasta en directo de Propstore Entertainment Memorabilia se celebrará del 25 al 27 ‌de marzo en Los Ángeles e incluirá también objetos de clásicos como Terminator y Gladiator.

La cabeza del humanoide C-3PO es uno de los artículos más destacados, con un precio estimado de entre 350.000 y 700.000 dólares. El arpón utilizado por los personajes Quint y Matt Hooper en la película Tiburón, que celebró su 50º aniversario el año pasado, tiene un precio estimado de entre 250.000 y 500.000 dólares. También se subastará la caña de pescar de Quint, con un precio estimado de entre ‌75.000 y 150.000 dólares.

"Tenemos muchas piezas icónicas de la historia del cine y la televisión", dijo a la agencia Reuters Ibrahim Faraj, director de envíos de Propstore.

"Las piezas de Tiburón nunca salen a la venta, por lo que esta es una gran oportunidad para que los fans y coleccionistas puedan ‌hacerse con algo", añadió.

Piezas icónicas de Terminator y Gladiator salen a subasta La campera de Arnold Schwarzenegger en Terminator, los cascos de Gladiator y el mapa del merodeador de Harry Potter y el prisionero de ‌Azkaban también están a la venta. Este último, un mapa mágico de la escuela Hogwarts que los gemelos Fred y George Weasley le regalaron a Harry en la película de 2004, tiene un precio estimado de entre 40.000 y 80.000 dólares. "El mapa del merodeador es uno de los accesorios más queridos de ‌toda la franquicia", dijo Faraj. "Está hecho totalmente a mano. Es muy complejo (...) se abre, tiene varias solapas. (...) Por lo tanto, es algo que habría llevado mucho tiempo crear y no hay muchos ejemplares".