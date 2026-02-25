La nueva película de Prime Video llena de acción y aventura que no te dejará despegarte de la pantalla + Seguir en









La plataforma de Amazon estrenó una producción que ya está generando enormes repercusiones entre sus espectadores.

La nueva película imperdible recientemente estrenada en Prime Video. Imagen: Paul Abell

Prime Video continúa renovando su catálogo con producciones de alto impacto que buscan cautivar a una audiencia global ávida de adrenalina. En su apuesta por historias épicas y de gran factura visual, la plataforma ha sumado un título que combina el suspenso histórico con una narrativa moderna y vibrante.

Esta nueva propuesta de acción cruda y redención promete ser uno de los grandes éxitos de la temporada gracias a su atmósfera envolvente y un elenco de primer nivel. Se trata de "El engaño" (The Bluff), una cinta dirigida por Frank E. Flowers que llega para redefinir el género de aventuras con una mirada mucho más madura y violenta.

El engaño Esta aventura no te dejará despegarte un segundo de la pantalla de Prime Video. Imagen: Prime Video De qué trata El engaño, el estreno de Prime Video La historia nos traslada a las paradisíacas, pero peligrosas, Islas Caimán en el siglo XIX, donde Ercell "Bloody Mary" Bodden intenta dejar atrás un pasado marcado por la piratería. Tras años de violencia, ha logrado construir una vida pacífica junto a su familia, creyendo que los secretos de su antigua vida habían quedado sepultados para siempre en el océano.

Sin embargo, la tranquilidad se rompe abruptamente cuando el capitán Connor, su antiguo y despiadado líder, aparece en la isla sediento de venganza. Este reencuentro obliga a Ercell a desempolvar sus habilidades más letales y a enfrentarse a una tripulación sanguinaria en una guerra brutal donde cada decisión cuenta para garantizar la supervivencia de sus seres queridos.

La película destaca por mostrar a una heroína compleja que debe reconciliarse con la guerrera que alguna vez fue. A través de duelos de espadas realistas y trampas tácticas en escenarios naturales impresionantes, "El engaño" se convierte en un viaje emocional sobre el sacrificio, la redención y la fuerza indomable del amor familiar.

Prime Video: tráiler de El engaño Embed - El Engaño - Tráiler Oficial | Prime Video España Prime Video: elenco de El engaño Priyanka Chopra Jonas (Ercell "Bloody Mary" Bodden)

Karl Urban (Capitán Connor)

Ismael Cruz Córdova (T.H.)

Safia Oakley-Green (Elizabeth)

Vedanten Naidoo (Isaac)