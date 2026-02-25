El Salón de la Fama del Rock and Roll anunció sus nominados para 2026: Oasis, Phil Collins, Iron Maiden, Shakira y más

La votación se llevará a cabo durante los próximos dos meses, y los seleccionados por los 1200 votantes del Salón se revelarán en abril.

El Salón de la Fama del Rock & Roll ha anunciado 17 nominados para su clase de 2026, con una de las listas de contendientes que abarca la mayor cantidad de géneros hasta la fecha:

Los siete que vuelven a las urnas después de intentar no ser elegidos anteriormente son The Black Crowes, Mariah Carey, Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Oasis y Sade .

Para 2025, el número total de contendientes fue de 14, tres menos que la lista de este año.

De los siete que regresan a la votación, cinco lo hicieron el año pasado y regresan de inmediato: The Black Crowes, Carey, Idol, Joy Division/New Order y Oasis. Liam Gallagher rechazó el Salón de la Fama del Rock cuando su banda fue nominada dos veces , pero el comité de nominaciones no le reprochó su reticencia este año.

La tercera nominación podría ser la vencida para cuatro de los artistas: Carey, Iron Maiden, Joy Division/New Order y Oasis. Los tres nominados por segunda vez, por su parte, son Black Crowes, Idol y Sade. El Salón no se remonta a su historia para encontrar nominados que regresan: todas las nominaciones anteriores para todos estos artistas ocurrieron desde 2021.

Pink es la única artista nominada en su primer año de elegibilidad; su álbum debut, “Can't Take Me Home”, salió en 2000. Collins es el único contendiente de 2026 que ya tiene un lugar en el Salón del Rock, habiendo sido incluido como miembro de Genesis.

Artistas más allá del rock en el Salón de la Fama

De los 17 nominados solo la mitad serían considerados "rock" realmente: The Crowes, Buckley, Etheridge, Idol, INXS, Iron Maiden, Joy Division/New Order y Oasis. El caso de Phil Collins lo encuentra intermediando entre una superestrella reconocida del pop, aparte de sus funciones en la banda de rock Genesis.

Eso deja mucho espacio en esta cosecha para una representación considerable del pop, con Pink, Carey y la favorita del crossover latino-pop Shakira, y R&B y/o hip-hop, con Hill, New Edition, Vandross y Wu Tang en la mezcla.

La votación se llevará a cabo durante los próximos dos meses, y los seleccionados por los 1200 votantes del Salón se revelarán en abril. En esa ocasión, también se nombrarán a los demás miembros que ingresan al Salón en tres categorías especiales del comité: Influencia Musical, Excelencia Musical y el Premio Ahmet Ertegun para Artistas No Intérpretes.