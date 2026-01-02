Donald Trump habló sobre George Clooney y su esposa tras que obtuvieran la ciudadanía francesa: "Una buena noticia" + Seguir en









El Presidente de Estados Unidos aprovechó la ocasión para apuntar contra Francia y su "desastrosa" política de inmigración.

Trump apuntó contra Clooney y su esposa.

A pocas horas de que terminara 2025, Donald Trump apuntó contra George Clooney y su nueva ciudadanía francesa, aparentemente en respuesta a una entrevista reciente en la que el actor recordó que el presidente era "un gran tonto" antes de entrar en política.

Trump publicó en Truth Social el miércoles: "­Buenas noticias! George y Amal Clooney, dos de los peores analistas políticos de todos los tiempos, se han convertido oficialmente en ciudadanos de Francia, que lamentablemente se encuentra en medio de un grave problema de criminalidad debido a una gestión absolutamente desastrosa de la inmigración", escribió Trump, en referencia a Amal Alamuddin Clooney y a los gemelos de la pareja, Ella y Alexander

El magnate agregó que los problemas que atribuye a Francia son "muy similares a los de Estados Unidos bajo Sleepy Joe Biden", en alusión a su predecesor demócrata. Clooney, ganador de dos premios Oscar —por Syriana como actor y Argo como productor—, es desde hace años un conocido simpatizante y financista del Partido Demócrata

Trump recordó además que el actor apoyó a Biden durante la campaña presidencial de 2024, aunque luego —según el mandatario— "lo abandonó" por razones de edad. "Clooney ha obtenido más visibilidad por la política que por sus poquísimas películas, todas mediocres. Nunca fue una verdadera estrella de cine; es solo un hombre común que se queja constantemente del sentido común en política", añadió

La respuesta de George Clooney al mensaje de Donald Trump En un comunicado, Clooney respondió a la publicación de Trump diciendo: "Estoy totalmente de acuerdo con el presidente actual. Tenemos que hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Empezaremos en noviembre".

En una entrevista con Variety, Clooney recordó haber sido amigo de Trump antes de que éste entrara en la política electiva. “Lo conocía muy bien”, declaró Clooney a la publicación. “Me llamaba mucho y una vez intentó ayudarme a entrar en un hospital para ver a un cirujano de espalda. Lo veía en clubes y restaurantes. Es un gran tonto. Bueno, lo era... Todo eso cambió”. En la entrevista, Clooney también criticó la decisión de ABC News y CBS News de resolver demandas separadas interpuestas por Trump. "Si CBS y ABC hubieran impugnado esas demandas y hubieran dicho '¡Que se jodan!', no estaríamos donde estamos en el país", dijo Clooney. "Esa es la pura verdad".