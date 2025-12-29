El adiós a Brigitte Bardot: personalidades de la política francesa despidieron a la actriz + Seguir en









La muerte de la actriz generó una ola inmediata de homenajes en todo el mundo. La política francesa se mostró dividida por el pasado activista y las opiniones de Bardot.

El adiós a Brigitte Bardot: personalidades de la política francesa despidieron a la actriz.

Tras la muerte a los 91 años de la legendaria actriz francesa y activista por los derechos de los animales Brigitte Bardot, generó una ola inmediata de homenajes provenientes no solo del cine, sino que también de líderes políticos e instituciones culturales.

Sin embargo, los políticos franceses se mostraron divididos. Si bien las figuras de la extrema derecha fueron de las primeras en lamentar su fallecimiento, fueron pocos políticos de izquierda los que se pronunciaron sobre el fallecimiento de Bardot.

Esto se debe a que la actriz siempre mantuvo vínculos con la extrema derecha, que han sido motivo de polémica. Incluso, fue condenada en cinco ocasiones por discurso de odio, principalmente contra los musulmanes, pero también contra los habitantes de la isla francesa de Reunión, a quienes describió como "salvajes".

brigitte bardot Bardot dijo que quería ser enterrada en su jardín con una sencilla cruz de madera sobre su tumba. El adiós de los líderes políticos a la actriz Una de las primeras personas en lamentar el fallecimiento de la actriz fue el presidente francés, Emmanuel Macrón, quién la elogió como una "leyenda" del cine del siglo XX: “sus películas, su voz, su gloria deslumbrante, sus penas, su generosa pasión por los animales… Brigitte Bardot encarnaba una vida de libertad. Existencia francesa, brillo universal. Lloramos a una leyenda del siglo”.

Desde la política francesa, Marine Le Pen también expresó su pesar y la describió como “increíblemente francesa: libre, indomable e íntegra”, además de destacar su compromiso con la causa animal. Cabe destacar que Bardot apoyó a Le Pen en las elecciones presidenciales de 2012 y 2017, y la describió como una "Juana de Arco" moderna que esperaba que pudiera "salvar" a Francia.

Por otro lado, Jordan Bardella, líder del partido Agrupación Nacional, señaló que Francia “pierde a una Marianne profundamente amada, cuya belleza asombró al mundo”, y resaltó su carácter, convicciones y valentía. También, el conservador Eric Ciotti sugirió un funeral nacional, como el que se organizó en 2017 para la leyenda del rock francés Johnny Hallyday, y lanzó una petición en línea que el lunes había recogido algo más de 7.000 firmas. Por su parte, el diputado del Partido Socialista, Philippe Brun, dijo: "Brigitte Bardot fue una figura destacada, un símbolo de libertad, rebeldía y pasión. Nos entristece su pérdida". Sin embargo, hizo alusión a sus opiniones políticas: "en cuanto a sus compromisos políticos, habrá tiempo suficiente, en los próximos días y semanas, para hablar de ellos". El líder del Partido Comunista, Fabien Roussel, calificó a Bardot de figura divisiva. Pero "todos estamos de acuerdo en que el cine francés la creó y que ella lo hizo brillar en todo el mundo", escribió en X (antes Twitter). Por último, la diputada ecologista Sandrine Rousseau se mostró más crítica."Conmoverse por el destino de los delfines, pero permanecer indiferente ante la muerte de los migrantes en el Mediterráneo... ¿qué nivel de cinismo es ese?", ironizó en la red social BlueSky.

