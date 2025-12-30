George Clooney, su esposa Amal y sus hijos obtuvieron la nacionalidad francesa + Seguir en









La pareja compró en 2021 una casa en un viñedo, con un valor estimado de unos 9 millones de euros (u$s10,59 millones), en la localidad de Brignoles, en el sur de Francia.

George Clooney junto a su esposa Amal.

La estrella de Hollywood George Clooney y su esposa, la abogada de derechos humanos Amal Clooney, han obtenido la nacionalidad francesa, junto con sus dos hijos, según muestran documentos oficiales del Gobierno francés.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Clooney dijo a la emisora RTL a principios de este mes que para él y su esposa era esencial que sus mellizos Alexander y Ella, de ocho años, pudieran vivir en un lugar donde tuvieran la oportunidad de llevar una vida normal. "Aquí no se hacen fotos a los niños. No hay 'paparazzi' escondidos a las puertas del colegio. Eso es lo más importante para nosotros", declaró a RTL el 2 de diciembre.

La pareja compró en 2021 una casa en un viñedo, con un valor estimado de unos 9 millones de euros (u$s10,59 millones), en la localidad de Brignoles, en el sur de Francia.

La propiedad también incluye una piscina y una pista de tenis, según medios franceses.

"También tenemos una casa en Estados Unidos, pero nuestro lugar más alegre es este campo donde los niños pueden pasárselo bien", dijo.

Jim Jarmusch también va por la nacionalidad francesa El director de cine estadounidense Jim Jarmusch dijo el viernes a la radio France Inter que también presentará una solicitud para obtener la nacionalidad francesa. "Me gustaría tener otro lugar para escapar de Estados Unidos si fuera necesario", dijo a France Inter. "Y Francia, y París, y la cultura francesa están muy dentro de mí. Así que creo que me sentiría muy honrado de tener pasaporte francés", añadió.