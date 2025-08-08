Pity Álvarez anunció su regreso a la música: show en Vélez y nuevo disco







El anuncio se dio a través de sus redes sociales oficiales, donde también confirmó que prepara un nuevo disco titulado “Basado en hechos reales”, previsto para 2025.

Pity Álvarez vuelve a los escenarios y anunció nueva música.

Cristian “Pity” Álvarez sorprendió a sus seguidores con una noticia que sacudió el mundo del rock nacional: vuelve a los escenarios.

En la madrugada del viernes 8 de agosto, el músico de 53 años publicó un video en su recientemente creada cuenta de Instagram. Bajo una iluminación tenue y con su impronta característica, Álvarez comunicó que el esperado show será el próximo 5 de diciembre en el estadio de Vélez Sarsfield.

El regreso del líder de Viejas Locas e Intoxicados marca un momento histórico para sus fanáticos, quienes esperaron años para volver a verlo sobre un escenario. La expectativa crece no solo por la presentación en vivo, sino también por el lanzamiento del nuevo material discográfico que promete traer de vuelta la esencia del Pity en su máxima expresión.

Cómo se gestó el regreso de Pity Álvarez Todo comenzó a tomar forma en mayo de 2025, cuando durante el Quilmes Rock se vivió uno de los momentos más emocionantes e inesperados del festival: la aparición virtual del Pity Álvarez. En un video proyectado, el artista interpretó un fragmento de “El Rey” y dejó un mensaje conmovedor para su público:

“Me muero por estar ahí y también por estar en el público escuchando las bandas. [...] Van a tener que esperar un ratito más, un poquito más”. Esa intervención generó una ovación inmediata y puso en marcha las especulaciones sobre su posible regreso a los escenarios. Desde entonces, los fanáticos y la prensa comenzaron a esperar novedades, que hoy se hacen realidad con el anuncio oficial y la confirmación de un nuevo disco.

