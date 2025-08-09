De cuánto es la fortuna de Sabrina Carpenter en 2025: la chica Disney que ahora es una estrella mundial de la música







Con carisma, éxitos virales y una carrera en ascenso, la artista estadounidense creó un imperio que combina música, moda, giras internacionales y contratos millonarios.

Su hit "Espresso" supera las 400 millones de visualizaciones en YouTube.

Con una estética que mezcla lo nostálgico y lo moderno, Sabrina Carpenter se consolidó como una de las grandes estrellas del pop actual. Pero su carrera va más allá de las canciones pegadizas que dominan las plataformas de streaming. Desde sus comienzo como actriz en Disney Channel, hasta llenar estadios en distintas partes del mundo, la artista estadounidense construyó una identidad propia que combina carisma, trabajo constante y una clara visión comercial.

Hoy, también es imagen de marcas aclamadas, ícono de estilo y figura central en las redes sociales, donde millones de seguidores siguen cada uno de sus pasos. Con 26 años, la cantante y compositora se convirtió en un verdadero fenómeno cultural y una empresaria que supo transformar su talento en una fortuna millonaria.

sabrina carpenter2 Ícono pop y fenómeno global: la historia de Sabrina Carpenter Sabrina Annlynn Carpenter nació el 11 de mayo de 1999 en Quakertown, Pennsylvania, Estados Unidos. Criada en una familia creativa y con una fuerte inclinación artística, desde muy pequeña mostró un enorme interés por la música y la actuación. A los 10 años comenzó a subir videos cantando covers en YouTube y su talento rápidamente llamó la atención.

Su primera aparición en televisión fue en 2011, en un episodio de la serie “Law & Order: Special Victims Unit”. Pero su gran salto a la fama llegó en 2014, cuando fue elegida para interpretar a Maya Hart, la mejor amiga de la protagonista en la serie de Disney Channel "El mundo de Riley" (Girl Meets World en inglés). Ese papel le abrió las puertas de la industria y la colocó en el radar de los adolescentes de todo el mundo.

sabrina-carpenter-girl-meets-world-2014-billboard-1548 Al mismo tiempo que se desarrollaba como actriz, Sabrina comenzó a construir su carrera musical. En 2015 lanzó su primer álbum de estudio, "Eyes Wide Open", con un sonido pop juvenil y letras introspectivas. Luego vinieron "EVOLution" (2016), "Singular: Act I" (2018) y "Singular: Act II" (2019), donde ya se notaba una evolución artística, con mayor control creativo y una imagen más madura. A lo largo de esos años, también participó en películas y doblajes animados, consolidando su figura en distintos formatos.

Sin embargo, fue en 2022 cuando su carrera como cantante dio un giro definitivo con el disco "emails I can’t send". Impulsado por el hit “Nonsense”, el álbum mostró una versión más honesta y compleja de Carpenter, tanto en las letras como en lo musical, y fue muy bien recibido por la crítica y el público. Le siguieron giras exitosas por Estados Unidos y Europa, y su participación como telonera de Taylor Swift en "The Eras Tour" la trasladó definitivamente a la escena pop global. SabrinaCarpenterLede-5ee35f5531944ababb870de45062af2c En 2024 lanzó "Short n’ Sweet", un álbum que incluye los éxitos virales “Espresso” y "Please Please Please", con millones de reproducciones en Spotify. Así, sus canciones se convirtieron en una declaración estética pegadiza y potente. Hoy, Sabrina Carpenter también trabaja con marcas como SKIMS, Prada y Samsung, y su figura se vincula tanto a la industria musical como al mundo de la moda y la publicidad. Además, está preparando su nuevo disco "Man’s Best Friend". GettyImages-2197369695-1 Patrimonio actual de Sabrina Carpenter De acuerdo al sitio Celebrity Net Worth, el patrimonio actual de Sabrina Carpenter ronda los 16 millones de dólares en 2025. Gran parte de sus ingresos proviene de sus giras internacionales, venta de discos y reproducciones digitales en plataformas como Spotify, Apple Music y YouTube, donde acumula cientos de millones de streams. También cobra grandes cifras por su participación en campañas publicitarias de marcas de belleza y moda globales, así como por sus apariciones en películas, series y eventos de alto perfil como la MET Gala y la Fashion Week de París.

