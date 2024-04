Polémica por mensajes racistas contra el elenco de la versión de "Romeo y Julieta" con Tom Holland

El Teatro Duke of York en el West End de Londres ha compartido una declaración cuestionando lo que describió como el "deplorable" abuso racista que ha registrado en línea tras la revelación del elenco de su próxima producción de Romeo y Julieta .

El mensaje contra los comentarios racistas por el elenco de la nueva versión de Romeo y Julieta

La declaración de hoy compartida por The Duke of York en X, pero atribuida a The Jamie Lloyd Company, dice que desde entonces la compañía ha recibido un "aluvión" de mensajes racistas en línea dirigidos a miembros de su compañía.