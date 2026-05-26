Murió Fernando Gayoso, exentrenador de arqueros de Boca

El histórico entrenador de arqueros luchaba desde hace un tiempo contra el ELA. La noticia se dio a conocer mediante un doloroso mensaje de su hijo.

El fútbol argentino amaneció con una noticia profundamente triste: murió Fernando Gayoso , histórico entrenador de arqueros de Boca Juniors y una figura muy respetada dentro del ambiente futbolero. Tenía 55 años y atravesaba desde hacía tiempo una dura lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) .

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El fallecimiento ocurrió este martes 26 de mayo y fue confirmado públicamente por su hijo, Franco Gayoso , a través de un emotivo mensaje publicado en redes sociales.

“Se fue una leyenda, alguien que me enseñó todo en esta vida, que luchó con toda su alma, contra todo, y, sobre todo, contra esta enfermedad . Sufriste muchísimo y aun así seguiste en pie de guerra. Siempre dije que fuiste, sos y serás mi ídolo , mi ejemplo a seguir. Nuestro apellido va a quedar en la historia por tus logros", escribió.

Embed - FrancoGayoso en Instagram: "Hoy 26 de Mayo, se fue una leyenda, alguien que me enseño todo en esta vida, que lucho con toda su alma contra todo y sobretodo contra esta enfermedad, sufriste muchisimo y aun asi seguiste en pie de guerra, siempre dije que fuiste, sos y seras mi idolo, mi ejemplo a seguir, un highlander como decias, alguien que jamas se dio por vencido, sos todo para mi papi, hoy estas en el cielo con mami. Cuidenme porfavor. Te amo y te voy a extrañar por siempre papi. Nuestro apellido va a quedar en la historia por tus logros. Ya estas con mama descansando en paz. Que en paz descanses campeon. Gracias por todo lo que le diste al futbol, y ami en toda la vida, te amo"

Gayoso se transformó durante años en uno de los hombres más valorados puertas adentro de Boca Juniors. Especialista en el trabajo con arqueros, construyó una reputación enorme gracias a su capacidad para analizar penales y preparar definiciones desde los doce pasos.

Su figura quedó asociada silenciosamente a varias de las consagraciones más importantes del club. Durante su etapa como entrenador de arqueros, Boca ganó 14 de 17 tandas de penales, un dato que terminó alimentando su leyenda dentro del mundo xeneize.

Además de su enorme conocimiento técnico, quienes trabajaron con él siempre destacaron su calidad humana y el respeto que generaba dentro de cada plantel.

Su lucha contra la ELA

El exarquero del ascenso argentino comunicó públicamente en 2024 que padecía ELA, una enfermedad neurodegenerativa que afecta las neuronas motoras encargadas de controlar movimientos voluntarios como caminar, hablar, mover extremidades o respirar.

Con el avance de la enfermedad, Gayoso debió alejarse gradualmente de las prácticas diarias del primer equipo.

Sin embargo, nunca perdió el vínculo con Boca y continuó desempeñándose como coordinador de arqueros de las divisiones inferiores.

“Quiero enfrentar esta enfermedad de una manera distinta y dejar una huella”, había expresado meses atrás sobre su estado.

La influencia de Gayoso en Boca

Gayoso integró distintos cuerpos técnicos a lo largo de su carrera. Uno de los momentos más importantes llegó junto a Miguel Ángel Russo, quien lo reincorporó a Boca en 2020.

Fernando Gayoso y Chiquito Romero Gayoso tuvo un importante paso por Boca. X

Anteriormente también había trabajado con Rodolfo Arruabarrena y tuvo un paso por Racing Club, donde le dio muchos frutos a Gabriel Arias.

En Boca dejó una huella muy fuerte en varios arqueros importantes como Agustín Orión, Agustín Rossi y Sergio Romero.

Romero, de hecho, destacó públicamente en distintas ocasiones la importancia que Gayoso tuvo en su carrera y lo influyente que fue en la Copa Libertadores 2023, donde Boca avanzó a la final por penales.

El método que revolucionó las tandas de penales

Uno de los aspectos más valorados de Gayoso fue su trabajo de análisis previo en las definiciones por penales. Incluso cuando la enfermedad ya limitaba gran parte de sus movimientos, continuó aportando información clave para el cuerpo técnico.

Uno de los casos más recordados ocurrió el 23 de octubre de 2024, cuando Boca eliminó por penales a Gimnasia y Esgrima La Plata en Rosario por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Aquella noche, Leandro Brey atajó cuatro remates en la definición. Luego del partido, la esposa de Gayoso reveló que el entrenador había estudiado detalladamente a cada posible ejecutante del conjunto platense y había entregado un informe completo antes del viaje.

“El tema es aprender a mirar lo que a lo mejor los demás no ven. Aprendimos a ver patrones en los pateadores que te dan una pista de que en determinado momento del partido, en determinadas circunstancias, o si es local o visitante, o si se está en una definición o en un partido en los 90 minutos, ese patrón hace que patee a un determinado lugar", explicó alguna vez sobre su método.

"Entonces, con eso empezamos a probar y empezó a dar resultado. No es una fórmula segura, pero nos dio mucho resultado”, detalló.

Más allá de los títulos y los resultados deportivos, en Boca y en todo el fútbol argentino quedará el recuerdo de un profesional apasionado, obsesivo del trabajo y profundamente querido.

Fernando Gayoso construyó una carrera silenciosa, pero dejó una marca enorme en generaciones de arqueros y en una parte importante de la historia moderna de Boca Juniors.